Три года вместе: Алина Гросу показала своего избранника

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая недавно заинтриговала поклонников фото в свадебном платье, впервые показала лицо своего возлюбленного. Она разместила в Instagram трогательное фото с любимым, на котором он нежно целует ей руки. На снимке — тот же молодой человек, с которым Алина позировала на прогулке в осеннем лесу. Однако тогда певица скрыла лицо своего избранника с помощью фоторедактора.

«Три года вместе», — заинтриговала Гросу подписью под новым фото. Имени своего избранника она по-прежнему не называет.

Напомним, 23-летняя Алина давно намекала на загадочного кавалера. После того, как она разместила в сети фото в белоснежном свадебном платье, поклонники предположили, что Гросу вскоре пойдет под венец. Однако, в роли невесты Алина пока только снимается в кино.

Ранее у Алины Гросу были отношения с женатым аргентинским футболистом, защитником клуба английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед и сборной Аргентины Маркосом Рохо. Потом Гросу приписывали роман с победителем телешоу «Топ-модель по-украински» Самвелом Туманяном.

Ранее «ФАКТЫ» писали о звезде сериала «Школа» Лизе Василенко, коотрая рассказала о романах между актерами.

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