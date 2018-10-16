Если застройщик недобросовестный: как защитить себя при покупке квартиры

Деньги

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, многие украинские семьи стремятся приобрести жилье себе или своим детям. Сегодня первичный рынок недвижимости предлагает довольно широкий выбор жилья. Наибольшим спросом традиционно пользуются небольшие однокомнатные квартиры. В первую очередь из-за более привлекательной цены, особенно если вкладывать деньги еще на стадии строительства жилья. Однако, инвестирование в новостройку связано с немалыми рисками.

«Одной из главных проблем рынка первичной недвижимости является ненадежность большого количества застройщиков. Из-за этого тысячи инвесторов теряют десятки или даже сотни тысяч долларов ежегодно. А скандалы с заморозкой строительства или самостроями не прекращаются вот уже который год. Чтобы не стать очередной жертвой разного рода афер, каждый человек может самостоятельно проверить, что из себя представляет тот или иной застройщик, а также конкретный жилой комплекс», — пояснила «ФАКТАМ» эксперт компании YouControl Наталия Чорногуб.

По ее словам, в первую очередь стоит проверить земельный участок, где возводится жилой комплекс, и выяснить, кто и на какой срок является его правообладателем или арендатором.

«Отсутствие необходимых документов свидетельствует о незаконности постройки, — продолжает Чорногуб. — Также немаловажно целевое назначение участка. Например, если там будет указана застройка нежилыми помещениями, то сооружение ЖК также будет противоправным. Помогут найти эту информацию Кадастровая карта, а также Госгеокадастр и кабинет электронных сервисов Минюста.

Отдельно стоит проверить разрешительные документы, которые касаются новостроя. В частности, градостроительные условия и разрешение на строительство, технические условия для подключения к инженерным сетям.

Даже если со всеми перечисленными выше нюансами проблем нет, тщательной проверки требует и сам застройщик, и генподрядчик, и финансовая компания, если такова привлекается, и прочие участники строительства. Для их проверки в первую очередь нужно знать код ЕГРПОУ каждой из компаний. Тут уже стоит обратить внимание на статус юридического лица: не прекращает ли оно свою деятельность, не находится ли в стадии банкротства. Следует проверить место регистрации — не связано ли юрлицо с зоной проведения ООС (операции Объединенных сил), время создания предприятия — имеет ли опыт выполнения заявленных работ и какой именно.

Не менее важно проанализировать его судебную практику, причем особое внимание стоит обратить на уголовные дела и исполнительные производства, так как последние говорят о невыполнении компанией решений суда. Подозрение должно вызвать наличие у фирмы внушительного налогового или зарплатного долга. Ведь если она не рассчитывается с государством и собственными сотрудниками, вряд ли ее можно считать надежной. И один из самых критичных моментов — наличие у предприятия лицензий на выполнение необходимых для постройки дома работ.

Информацию можно собирать из разных источников, в частности — из ЕГР, а также Единого государственного реестра судебных решений, с сайта Государственной фискальной службы, сайта Государственной архитектурно-строительной инспекции. Однако такие данные можно получить бесплатно в одном месте — в специализированной аналитической системе", — отметила эксперт.

Более подробно мнение экспертов об особенностях и рисках покупки жилья в новостройке, можно прочесть на сайте «ФАКТОВ».

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