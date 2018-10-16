Киевский аэропорт может ограничить количество ночных рейсов

Украина

Аэропорт «Киев» имени Игоря Сикорского в ближайшее время не прекратит существование , но в долгосрочной перспективе будет ограничен в количестве рейсов, особенно в ночное время. Об этом в интервью Liga.net сказал глава совета директоров компании «Мастер-Авиа», которая управляет международным аэропортом «Киев» (Жуляны) Денис Костржевский.

«Безусловно шумовые нагрузки сейчас (хотя по сравнению с временами СССР они в несколько раз уменьшились), плюс — увеличилась высотность, а дома подступили ближе к аэропорту. Это факторы, которые в дальнейшем будут сдерживать развитие аэропорта», — отметил Костржевский.

По его словам, такое решение в дальнейшем, возможно, будет принято, учитывая мнения жителей города о значительных шумовых нагрузках.

Костржевский также отметил, что сейчас с Госавиаслужбой уточняется карта шумов, которая покажет уровень шума на разных расстояниях и высотах. Эти данные будут проанализированы на возможное нарушение установленных санитарных норм.

«Если исследование покажет, что где-то есть нарушения, будет приниматься решение, каким образом его устранить или минимизировать», — отметил Костржевский.

Отметим, на портале сервиса электронных петиций Киевского горсовета была опубликована петиция, в которой жители столицы требуют запретить ночные взлеты и посадки самолетов в аэропорту «Киев» (Жуляны) из-за шума, который негативно влияет на здоровье людей.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в июне этого года в аэропорту «Киев» совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Bravo, прилетевший из Анталии . Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Аэропорт временно пришлось закрыть.

Также сообщалось, что международный аэропорт «Киев» им. Игоря Сикорского могут закрыть на год для реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter