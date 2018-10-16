Боевики «ЛНР» похитили мужчину, сын которого находится в застенках оккупантов (фото)

Происшествия

15 октября около 10:30 в оккупированном Сорокино (бывший Краснодон) Луганской области похитили 58-летнего Александра Васильевича Сагайдака. Об этом «ФАКТАМ» сообщила его дочь, Анна Слатникова, которая живет на мирной территории Украины.

«Мой отец был дома один. Говорил по телефону с девушкой моего младшего брата, Ангелиной. Она и сообщила мне о произошедшем. Ангелина рассказала, что отец в ходе беседы сказал ей, что неподалеку от нашего двора на улице припарковался красный Volkswagen. Мои родители живут в частном секторе, в микрорайоне «Первомайка». Отца встревожило, что припарковавшийся автомобиль стоит уже довольно долго, однако из него никто не выходит. Папа сказал Ангелине, что пойдет посмотреть, не случилось ли что-то с водителем, а затем перезвонит ей. Но не перезвонил. И больше не отвечал на ее звонки.

Ангелина, почувствовав неладное, примчалась к дому моих родителей. Неподалеку от дома она увидела красный Volkswagen, который рванул с места, как только она стала приближаться к нему. Телефон отца остался на столе, дверь дома не заперта.

Отца, как оказалось, и увезли на этом Volkswagenе. Какие-то люди (один в них был в форме полиции оккупантов), затолкали папу в салон, натянув ему на голову мешок. Об этом случайные свидетели происшествия рассказали моей матери, когда она вернулась домой.

Мать в тот день была на очередном заседании так называемого суда по делу моего младшего брата, которого обвиняют в «шпионаже в пользу Украины» и подготовке терактов. Мой 31 летний брат, Роман Сагайдак, с 30 июня 2017 года находится в застенках так называемого «МГБ ЛНР».

Романа похитили в центре оккупированного Луганска, возле парковки «Прометей», что рядом с «Макдональдсом». Похитили по тому же сценарию, что и нашего отца: люди военной форме натянули ему на голову мешок и затолкали в автомобиль", — рассказала «ФАКТАМ» Анна Слатникова.

*Александр Васильевич Сагайдак 1960 года рождения пропал из дома 15 октября 2018 года в городе Сорокино на Луганщине

По словам собеседницы, как выяснилось позже, бывший партнер Романа по бизнесу написал на него ложный донос. Брата обвинили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и под этим предлогом ограбили. В ходе так называемого «обыска» в доме у Романа забрали денежные средства, а также принадлежавшие ему автомобили, оргтехнику, оборудование и материалы, которые он использовал для работы.

У Романа Сагайдака был свой бизнес: он ювелир. Люди, которые проводили «обыск», представились его родителям сотрудниками «МГБ ЛНР». В то же время названная организация долго не сообщала семье Романа Сагайдака, что этот человек находится у них и по какой причине его держат под стражей.

*Романа Александровича Сагайдака 1987 года рождения схватили в центре Луганска 30 июня 2017 года

Позже Романа Сагайдака обвинили в причастности к двум взрывам в Луганске, которые произошли 7 июля 2017 года, то есть уже после того, как предпринимателя бросили за решетку.

«Никаких доказательств вины моего брата в чем-либо оккупанты не находит, но и освобождать его, похоже, не собираются. Предполагаю, причина в том, что тогда «обвиняемый» может потребовать вернуть ему все имущество, которое забрали у него при так называемом «обыске». Считаю, что «уголовное дело» на Романа состряпали именно для того, чтобы «экспроприировать» у него имущество.

Вся наша семья борется за освобождение Романа, он есть в списках на обмен пленными в Антитеррористическом центре СБУ. Но добиться его освобождения нам пока не удается.

Моя мама, вернувшись с заседания «суда, которое проходило вчера, 15 октября, рассказала о том, что свидетели, жители Луганска, пришли на суд с синяками. Они изменили свои показания — стали говорить, что «ничего не знают», а ранее давали показания под давлением нашего отца, Александра Васильевича, мол, он их запугивал. Однако после заседания, они признались моей маме, что накануне суда, в субботу, 13 октября, их затолкали в машину, надев на головы мешки, увезли подальше от жилья и избили.

Поиски отца пока ничего не дали. Я буду подавать заявление в правоохранительные органы Украины. Уверена, что похищение нашего отца связано с «делом» моего брата", — сказала Анна Слатникова.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в причастности к теракту в результате которого 31 августа 2018 года был убит главарь донецких боевиков Александр Захарченко, обвинили заложника-дончанина, которого «МГБ ДНР» схватило на своем блокпосту в оккупированном ПГТ Еленовка под Донецком еще в ноябре 2017 года — почти за год до ликвидации Захарченко.

Кроме того, «ФАКТЫ» писали, что в оккупированном Донецке пытаются стереть память о Захарченко.

А вчера в Деснянском районе Киева вооруженные люди похитили человека и увезли на сером автомобиле Volkswagen T5.

*Фото предоставлены Анной Слатниковой

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