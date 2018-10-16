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Дмитрий Комаров за три месяца в Бразилии ни разу не искупался
Известный телепутешественник, ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров вернулся из экзотической экспедиции по Бразилии. Программа командировки оказалась на столько насыщенной, что за три с половиной месяца телеведущий не успел даже ни разу искупаться. Окунуться в теплое море всего на 20 минут ему удалось только в Катаре. В этом Дима признался, вернувшись в Киев.
«Ну, мы прилетели. Почти два дня путешествия с отличной пересадкой в Катаре, где я все-таки 20 минут поплавал в теплом море. Хотите — верьте, хотите — нет, но в Бразилии за 3.5 месяца я ни разу не искупался и не сходил на пляж отдохнуть, не было времени», -- написал Комаров.
Во время бразильской экспедиции Комаров пережил массу приключений и даже попал в логово местной мафии.
«Мы поехали в бандитское логово, где нас встретило еще 5−7 вооруженных людей, которые направили оружие прямо на нас. Скажу честно, за долгий опыт в путешествиях, я многому уже перестал удивляться. Но это был тот момент, когда я почувствовал особенную степень риска и понял, что такие люди не церемонятся. К счастью, мы сумели договориться даже с такими людьми и продолжить работу», — рассказал Дмитрий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ» в Бразилии Дмитрий встретился с кумиром миллионов поклонников мыльного сериала «Рабыня Изаура», исполнительницей главной роли Луселией Сантус. Более того, он обещал привезти знаменитую актрису в Украину. Уже в октябре мировая знаменитость вместе с Дмитрием посетят Харьков, Днепр, Киев, Одессу, Ужгород и Черновцы.
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