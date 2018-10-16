Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Дмитрий Комаров за три месяца в Бразилии ни разу не искупался

14:29 16 октября 2018   427
Дмитрий Комаров
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Известный телепутешественник, ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров вернулся из экзотической экспедиции по Бразилии. Программа командировки оказалась на столько насыщенной, что за три с половиной месяца телеведущий не успел даже ни разу искупаться. Окунуться в теплое море всего на 20 минут ему удалось только в Катаре. В этом Дима признался, вернувшись в Киев.

«Ну, мы прилетели. Почти два дня путешествия с отличной пересадкой в Катаре, где я все-таки 20 минут поплавал в теплом море. Хотите — верьте, хотите — нет, но в Бразилии за 3.5 месяца я ни разу не искупался и не сходил на пляж отдохнуть, не было времени», -- написал Комаров.

Во время бразильской экспедиции Комаров пережил массу приключений и даже попал в логово местной мафии.

«Мы поехали в бандитское логово, где нас встретило еще 5−7 вооруженных людей, которые направили оружие прямо на нас. Скажу честно, за долгий опыт в путешествиях, я многому уже перестал удивляться. Но это был тот момент, когда я почувствовал особенную степень риска и понял, что такие люди не церемонятся. К счастью, мы сумели договориться даже с такими людьми и продолжить работу», — рассказал Дмитрий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ» в Бразилии Дмитрий встретился с кумиром миллионов поклонников мыльного сериала «Рабыня Изаура», исполнительницей главной роли Луселией Сантус. Более того, он обещал привезти знаменитую актрису в Украину. Уже в октябре мировая знаменитость вместе с Дмитрием посетят Харьков, Днепр, Киев, Одессу, Ужгород и Черновцы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины