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Украина

За годы войны на Донбассе погибли 27 сотрудников СБУ, — Грицак

15:11 16 октября 2018   24
За годы войны на Донбассе погибли 27 сотрудников СБУ,&nbsp;— Грицак
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

С 2014 года в ходе боевых действий на Донбассе погибли 27 сотрудников СБУ, еще 128 получили ранения.

Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак в своем обращении к сотрудникам по случаю Дня защитника Украины.

«Низкий поклон двадцати семи героям Службы, отдавших свою жизнь за государственность и свободу украинского народа», — говорится в обращении.

Также Грицак добавил, что еще 128 сотрудников СБУ получили ранения различной степени тяжести.

«За мужество и героизм во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил 227 сотрудников украинской спецслужбы награждены государственными наградами», — сообщил он.

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