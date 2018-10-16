Украина

За годы войны на Донбассе погибли 27 сотрудников СБУ, — Грицак

С 2014 года в ходе боевых действий на Донбассе погибли 27 сотрудников СБУ, еще 128 получили ранения.

Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак в своем обращении к сотрудникам по случаю Дня защитника Украины.

«Низкий поклон двадцати семи героям Службы, отдавших свою жизнь за государственность и свободу украинского народа», — говорится в обращении.

Также Грицак добавил, что еще 128 сотрудников СБУ получили ранения различной степени тяжести.

«За мужество и героизм во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил 227 сотрудников украинской спецслужбы награждены государственными наградами», — сообщил он.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter