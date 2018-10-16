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За годы войны на Донбассе погибли 27 сотрудников СБУ, — Грицак
С 2014 года в ходе боевых действий на Донбассе погибли 27 сотрудников СБУ, еще 128 получили ранения.
Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак в своем обращении к сотрудникам по случаю Дня защитника Украины.
«Низкий поклон двадцати семи героям Службы, отдавших свою жизнь за государственность и свободу украинского народа», — говорится в обращении.
Также Грицак добавил, что еще 128 сотрудников СБУ получили ранения различной степени тяжести.
«За мужество и героизм во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил 227 сотрудников украинской спецслужбы награждены государственными наградами», — сообщил он.
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