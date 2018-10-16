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"Не бухаю третий день": Шнур повеселил сеть новым стихом
Известный российский музыкант Сергей Шнуров, который собрался жениться на 26-летней Ольге Абрамовой, опубликовал в Instagram забавный стих. В нем 45-летний музыкант выражает свое отношение к происходящим событиям и сообщает, что вот уже три дня не пьет.
Напомним, лидер группы «Ленинград» недавно разделил имущество с третьей женой Матильдой. На днях стало известно, что Шнур в четвертый раз намерен жениться. Его избранницей стала молодая блондинка Ольга Абрамова. Пара подала заявление в загс в Санкт-Петербурге. Скромная свадьба состоится 17 ноября.
Как стало известно, Матильда тоже не стала долго страдать в одиночестве. Как пишут российские СМИ, она встречается с известным питерским ресторатором Сергеем Шпонькой. Недавно влюбленных видели в аэропорту, где Матильда встречала своего избранника. Говорят, с Сергеем Матильду познакомила подруга Ксения Собчак.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что замуж зароссийского музыканта Влада Топалова собирается беременная украинская певица и телеведущая Регна Тодоренко.
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