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Швейцария арестовала деньги Курченко
Генеральная прокуратура Украина, в рамках расследования по делу экс- президента Виктора Януковича и беглого олигарха Сергея Курченко, сообщила о подозрении должностным лицам ПАО «Брокбизнесбанк», который по данным следствия, был подконтролен окружению бывшего президента.
Речь идет, в частности, о расследовании преступлений в топливно-энергетическом, банковском секторах экономики и сфере налогообложения.
Следователи генпрокуратуры установили, что за участие в преступной организации один из бывших руководителей ПАО «Брокбизнесбанк» получал значительные суммы средств. Деньги переводились на счет в швейцарском банке. Также на территории Швейцарии была выявлена фирма-прокладка, через которую перегоняли деньги.
По запросу Генеральной прокуратуры на счетах в Швейцарии арестовано в общей сумме 2 млн. долларов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Укрэксимбанк» под присмотром Луценко перечислил в бюджет «миллионы Януковича». Было конфисковано 1,5 млрд долларов, которые лежали на счетах в «Ощадбанке», принадлежащих бывшему президенту Виктору Януковичу и его окружению.
Во время выступления на конференции YES в Киеве генпрокурор Украины Юрий Луценко сделал ряд резонансных заявлений. По его словам, в 2018 году в США должны закончить расследование дела Павла Лазаренко, тогда Украина получит 170 млн долларов, которые были украдены из страны.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..