"Верба" или "Берест": эксперт рассказал, какое новое оружие вскоре получит ВСУ

Украина

В ближайшем будущем у Вооруженных Сил Украины будет возможность выбирать между двумя современными установками залпового огня. Уже есть выставочный образец новой реактивной системы залпового огня «Берест». Кроме того, заканчиваются испытания системы «Верба», уже продемонстрированной на военном параде.

Как рассказал «ФАКТАМ» директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, у «Вербы» больше шансов в скором времени встать на вооружение ВСУ.

«Берест» в войсках не появится до тех пор, пока не пройдет полный цикл испытаний. И, насколько я знаю, пока что на испытания «Берест» не подавался, — объяснил Згурец. — А вот аналогичная система «Верба», которая является вариантом модернизации системы «Град», сейчас заканчивает прохождение государственных испытаний и скоро может появиться в украинской армии".

После того, как система «Берест» пройдет испытания, у военных появится выбор. «Берест» похож на систему «Верба» и, я думаю, у военных будет возможность выбрать из них", — добавил эксперт.

Напомним, новая РСЗО «Берест» отличается повышенной мощностью залпа (50 снарядов, вместо 40 в «Граде»). Также системе присущи повышенная точность ведения огня, большая мобильность, меньшее время для открытия огня. В перспективе система может полностьью заменить «Грады».

О другихх разработках оборонной промышленности для увеличения боевой мощи ВСУ читайте в статье «Военные смогут выбрать себе новую систему залпового огня».

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