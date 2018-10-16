- 19:08 Устрицы содержат вещества, помогающие бороться со страшным недугом
- 19:05 Под Винницей на учениях разбился истребитель: фото и подробности
- 19:04 «Донбасс» Лозницы получил в Каннах приз за «пронзительный взгляд на войну»: что посмотреть в кино на выходных
- 18:49 Названо имя задержанного во Франции украинского коррупционера
- 18:45 В Украине снимут фильм по сценарию Олега Сенцова
- 17:57 В Донецкой области десятки тысяч людей остались без воды
- 17:51 Олю Полякову распилят за 10 тысяч долларов
- 17:48 "Верба" или "Берест": эксперт рассказал, какое новое оружие вскоре получит ВСУ
- 17:41 Украина — Чехия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
- 17:23 Рада провалила снятие неприкосновенности с Колесникова
Под Винницей на учениях разбился истребитель: фото и подробности
В Винницкой области во время учебно-боевого полета потерпел крушение самолет Вооруженных Сил Украины Су-27УБ. Истребитель упал в районе села Уланов. Очевидцы опубликовали фото с места крушения.
Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, ЧП с самолетом случилось около 17 часов. Винницкий сайт «Вежа» приводит свидетельства очевидцев. Жители села Уланова говорят, что пилот пытался увести самолет в сторону от населенного пункта. Истребитель в итоге рухнул не на дома, а на поле.
К сожалению, оба пилота погибли. Вооруженные Силы Украины выражают глубокие соболезнования семьям погибших.
Изначально на веб-ресурсах Генштаба ВСУ говорилось о том, что погибшие — украинский военный летчик и пилот Нацгвардии США. В дальнейшем эту информацию удалили.
Напомним, военная авиация Украины в эти дни задействована в многонациональных учениях «Чистое небо». Проводятся учения с 8 по 19 октября. Вылеты осуществляются с аэродрома Гавришовка в Винницкой областии и из Староконстантинова Хмельницкой области. В учениях задействованы девять стран: Украина, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, США. Специально на учения прибыли американские истребитель четвертого поколения F-15C Eagle и транспортник C-130J Super Hercules.
Фото mil.in.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...