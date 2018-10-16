Происшествия

Под Винницей на учениях разбился истребитель: фото и подробности

В Винницкой области во время учебно-боевого полета потерпел крушение самолет Вооруженных Сил Украины Су-27УБ. Истребитель упал в районе села Уланов. Очевидцы опубликовали фото с места крушения.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, ЧП с самолетом случилось около 17 часов. Винницкий сайт «Вежа» приводит свидетельства очевидцев. Жители села Уланова говорят, что пилот пытался увести самолет в сторону от населенного пункта. Истребитель в итоге рухнул не на дома, а на поле.

К сожалению, оба пилота погибли. Вооруженные Силы Украины выражают глубокие соболезнования семьям погибших.

Изначально на веб-ресурсах Генштаба ВСУ говорилось о том, что погибшие — украинский военный летчик и пилот Нацгвардии США. В дальнейшем эту информацию удалили.

Напомним, военная авиация Украины в эти дни задействована в многонациональных учениях «Чистое небо». Проводятся учения с 8 по 19 октября. Вылеты осуществляются с аэродрома Гавришовка в Винницкой областии и из Староконстантинова Хмельницкой области. В учениях задействованы девять стран: Украина, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, США. Специально на учения прибыли американские истребитель четвертого поколения F-15C Eagle и транспортник C-130J Super Hercules.

Фото mil.in.ua

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