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Украина

Названо имя задержанного во Франции украинского коррупционера (фото)

18:49 16 октября 2018   120
малиновский
Инф. «ФАКТОВ»

Стала известна личность задержанного во Франции беглого украинского коррупционера. Арестованным оказался бизнесмен из Одессы Дмитрий Малиновский, 1982 года рождения, в свое время баллотировавшийся в Одесский горсовет. В Украине Малиновского объявили в розыск в августе 2014 года как подозреваемого по делу о подделке документов и о мошенничестве (статьи 358 и 190 Уголовного кодекса).

скрин

Как сообщают корреспонденты европейского бюро Радио Свобода, эпизоды, где фигурировал Малиновский, касались объектов имущества Минобороны Украины на Черноморском побережье.

Сбежавший Малиновский оказался любителем роскошной жизни. После задержания Европол опубликовал фотографии арестованного имущества. Под арест попал замок в Бургундии, где жил подозреваемый, и винтажный автомобиль Rolls Royce Phantom.

имущество

Напомним, задержали гражданина Украины 5 октября. Европол инкриминирует задержанному мошеннические схемы в международном масштабе и отмывание прступных доходов.

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