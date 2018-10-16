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Доверился мобильному приложению: под Одессой от отравления умер грибник
Грибной сезон в Украине уже отметился несколькими масштабными отравлениями. Новый случай зафиксирован в Одесской области. Мужчина отправился в лес на «тихую охоту», но судя по всему опыта сбора грибов не имел. Чтобы подстраховаться, незадачливый грибник проверял собранные экземпляры на съедобность с помощью мобильного приложения на смартфоне.
Высокие технологии не помогли: среди собранных грибов оказались смертельно опасные бледные поганки. К медикам мужчина обратился лишь спустя сутки после употребления грибов, и драгоценное время было упущено. Пострадавший скончался из-за отказа внутренних органов. Токсины бледной поганки привели к почечной недостаточности. Об этом сообщает Бессарабия Информ.
Напомним, для мобильных устройств существуют десятки приложений по определению грибов. При этом разработчики честно признают, что их программа может быть лишь вспомогательной при отделении съедобных грибов от ядовитых.
Бледная поганка считается самым ядовитым грибом в мире. Токсин вызывает судороги, дыхательную, сердечно-сосудистую недостаточность, отказ печени и почек, после чего человек впадает в кому. Употребление в пищу бледной поганки часто заканчивается летально.
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