Происшествия

Был одним из лучших летчиков: стала известна личность украинца, погибшего в результате катастрофы Су-27

В результате катастрофы истребителя Су-27 в Винницкой области погиб заместитель командира по авиации, заместитель главы Воздушного военного командования «Восток» Иван Петренко. Об этом Громадському ТВ сообщил командир Воздушного командования «Восток» Олег Струцинский.

По его словам, Иван Петренко был летчиком 1 класса, он допущен к полетам на всех самолетах этого типа.

«Этот вылет был ознакомительный, не самое сложное», — рассказал Струцинский.

Также он отметил, что все самолеты перед началом учений проверялись, и самолет с технической неисправностью просто не мог быть допущен к полетам.

«Я пока не могу сказать о причинах катастрофы, на данный момент известно, что самолет был низкий высоте, врезался в землю и затем загорелся», — сказал он.

«Это подготовленный пилот, вероятность того, что это могла быть ошибка пилота, очень мала», — добавил Струцинский.

Коллеги Петренко отмечают, что он был одним из лучших летчиков вообще, «таких пилотов может осталось 40−50 на всю Украину». Петренко участвовал в боевых действиях на Донбассе.

Последний год Петренко жил и служил в Днепре. У 46-летнего мужчины остались жена и дочь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вечером 16 октября во районе села Уланов Винницкой области, во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота. ЧП с самолетом случилось около 17 часов во вторник. Жители села Уланова говорят, что пилот пытался увести самолет в сторону от населенного пункта. Истребитель в итоге рухнул не на дома, а на поле. Позже в представительстве Военно-воздушных Сил США подтвердили, что на борту разбившегося Су-27 был американский военнослужащий.

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