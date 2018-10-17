Сто миллионов долларов: стала известна сумма, которую собрал Трамп на президентскую кампанию

Мир

Президент США Дональд Трамп собрал уже 106 млн долларов на свою кампанию по переизбранию президентом в 2020 году. Об этом сообщает The Hill, ссылаясь на данные Федеральной избирательной комиссии.

Подавляющее большинство пожертвований на кампанию Трампа с июля по сентябрь поступали частями в 200 долларов или меньше.

«После двадцати месяцев пребывания в должности с беспрецедентными результатами для мира и процветания в Америке президент Трамп выполнил данные им обещанные и достиг указанных результатов», — заявила CNN Лара Трамп, невестка президента и старший советник кампании.

«Массовая Америка откликнулась на эти замечательные результаты и процветающую экономику Трампа с их щедрой поддержкой нашей кампании», — добавила она.

Издание напоминает, что в последние недели президент США был вовлечен в предвыборную кампанию с целью увеличения количества кандидатов в Республиканскую Республику по всей стране. Митинги были похожи на мероприятия, которые он проводил во время выборов в 2016 году — на них основное внимание уделялось Трампу и его администрации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Трамп заявил, что Путин «вероятно» причастен к отравлениям и убийствам.

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