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Сто миллионов долларов: стала известна сумма, которую собрал Трамп на президентскую кампанию
Президент США Дональд Трамп собрал уже 106 млн долларов на свою кампанию по переизбранию президентом в 2020 году. Об этом сообщает The Hill, ссылаясь на данные Федеральной избирательной комиссии.
Подавляющее большинство пожертвований на кампанию Трампа с июля по сентябрь поступали частями в 200 долларов или меньше.
«После двадцати месяцев пребывания в должности с беспрецедентными результатами для мира и процветания в Америке президент Трамп выполнил данные им обещанные и достиг указанных результатов», — заявила CNN Лара Трамп, невестка президента и старший советник кампании.
«Массовая Америка откликнулась на эти замечательные результаты и процветающую экономику Трампа с их щедрой поддержкой нашей кампании», — добавила она.
Издание напоминает, что в последние недели президент США был вовлечен в предвыборную кампанию с целью увеличения количества кандидатов в Республиканскую Республику по всей стране. Митинги были похожи на мероприятия, которые он проводил во время выборов в 2016 году — на них основное внимание уделялось Трампу и его администрации.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Трамп заявил, что Путин «вероятно» причастен к отравлениям и убийствам.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!