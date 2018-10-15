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Невеста-красавица: Трамп восхитился внешним видом внучки Елизаветы II на свадьбе
Президент США Дональд Трамп заявил, что принцесса Йоркская Евгения, которая 12 октября вышла замуж, была очень красивой невестой. Об этом он традиционно написал в своем Twitter.
«Вчера принцесса Евгения из Йорка была действительно красивой невестой. Она прошла через многое и вышла победителем!»— считает Трамп.
Princess Eugenie of York was a truly beautiful bride yesterday. She has been through so much, and has come out a total winner!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 октября 2018 г.
Говоря «прошла о многом», американский лидер, вероятно, подразумевает, что, как писали «ФАКТЫ», монаршая особа усиленно занималась спортом, каждое утро бегала и часто ходила в спортзал. Кроме того, Евгения принимала специальные добавки и придерживалась строгой диеты. Все это позволило ей превратиться из «пышечки» в красавицу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 12 октября принцесса Евгения, внучка королевы Елизаветы II, вышла замуж за Джека Бруксбэнка. Церемонию бракосочетания посетили модели Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Кара Делевинь, актрисы Лив Тайлер и Деми Мур, актер Стивен Фрай, певцы Робби Уильямс и Рики Мартин. Елизавета II присутствовала на торжестве вместе со своим супругом принцем Филиппом.
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