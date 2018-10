Невеста-красавица: Трамп восхитился внешним видом внучки Елизаветы II на свадьбе

Президент США Дональд Трамп заявил, что принцесса Йоркская Евгения, которая 12 октября вышла замуж, была очень красивой невестой. Об этом он традиционно написал в своем Twitter.

«Вчера принцесса Евгения из Йорка была действительно красивой невестой. Она прошла через многое и вышла победителем!»— считает Трамп.

Princess Eugenie of York was a truly beautiful bride yesterday. She has been through so much, and has come out a total winner!