Роман от имени 18-летней девушки: названа победительница престижной Букеровской премии

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Британская писательница Анна Бернс стала лауреатом Букеровской премии (Man Booker Prize) за роман Milkman, написанный от имени 18-летней девушки. Об этом сообщается на сайте организаторов конкурса.

В романе рассказывается о непростых моральных дилеммах молодой девушки, живущей во время конфликта в Северной Ирландии в 1970-х годах. Помимо награды писательница стала обладательницей приза в размере £50 тыс. (почти $ 66 тыс.).

Отмечается, что конкуренцию Бернс составили два британских писателя — Дэйзи Джонсон и Робин Робертсон, два американских автора — Рейчел Кушнер и Ричард Пауэрс, а также писательница из Канады Эси Адугян.

Четверо финалистов в этом году оказались женщинами, двое — мужчинами, а попадание в «шорт-лист» автоматически обеспечило им премию в размере £2,5 тыс. ($ 3,3 тыс.).

«Никто из нас никогда раньше не читал ничего подобного. Совершенно своеобразный стиль Анны Бернс в форме удивительной и захватывающей прозы бросает вызов обыденному мышлению», — сказал председатель жюри Кваме Энтони Аппиа о романе Milkman.

Напомним, что впервые вручение награды состоялось в 1969 году. До 2013 года Букеровская премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Однако затем ее жюри позволило претендовать на нее писателям из других стран мира за произведение, написанное на английском языке и опубликованное в Соединенном Королевстве. В прошлом году Букеровская премия была присуждена американскому писателю Джорджу Сондерсу.

Лауреатами награды в разные годы были такие авторы, как Салман Рушди («Дети полуночи»), Бен Окри («Голодная дорога»), Кингсли Эмис («Старые черти»), Родди Дойл («Падди Кларк — Ха-ха-ха»), Айрис Мердок («Море, море»). Дважды ее получали Джон Кутзее, Питер Кэри и Хилари Мантел. Пять обладателей награды — Уильям Голдинг, Надин Гордимер, Видиадхар Найпол, Джон Кутзее и Кадзуо Исигуро — позже стали лауреатами Нобелевской премии по литературе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лауреатом Букеровской премии 2018 года стала польская писательница украинского происхождения.

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