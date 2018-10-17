Украина

Стало известно название нового телеканала Мураева и срок начала его вещания

Новый вещатель внефракционного нардепа и лидера партии «Наши» Евгения Мураева выйдет в эфир 7 ноября и будет называться «Наши». Телеканал будет информационным, построенным по формату «112 Украина» и NewsOne. Об этом сообщает «Телекритика» со ссылкой на собственные источники на рынке.

В команду нового вещателя войдут бывшие журналисты, ведущие и менеджмент телеканалов «112 Украина» и NewsOne.

Генеральным директором будущего канала стала экс-гендиректор канала NewsOne Елена Рудик (ушла с телеканала 2 октября), генеральным продюсером — экс-генпродюсер «112 Украина» Сергей Логунов (ушел с должности 31 мая), а шеф-редактором нового канала будет экс-руководитель службы новостей «112 Украина» Ирина Малыхина (ушла 1 октября).

Источник издания уточняет, что нерешенным является вопрос лицензии вещателя.

В случае отказа Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания пролицензировать нового вещателя, Мураев намерен купить телеканал со спутниковой лицензией. В частности, в начале сентября со стороны Мураева велись переговоры о покупке спутникового телеканала «Телевсесвіт» (ООО «ТК «Телевсесвіт»).

Собственники последнего — Владислав Голуб (90%) и Иван Сливка (10%). Первый ведет бизнес в финансовой сфере, второй был первым собственником телеканала «Первый деловой». В случае покупки вещателя со спутниковой лицензией Нацсовет обязан согласовать смену названия и программной концепции. Получение отдельной лицензии на спутниковое вещание проходит без конкурса, по заявочному принципу.

Напомним, что 27 августа собственник телеканала NewsOne — отец Евгения Мураева Владимир передал в управление бывшему первому заместителю главы Администрации президента Андрею Портнову 100% акций телеканала NewsOne сроком на три года. В конце сентября петиция о «прекращении антиукраинской деятельности» телеканалов «112 Украина» и NewsOne на сайте Верховной рады набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения. 4 октября ВР попросила СНБО применить санкции к собственникам телеканалов «112 Украина» и NewsOne.

5 октября Андрей Портнов заявил, что инициировал расторжение соглашения об управлении каналом. Евгений Мураев сообщил, что владельцем корпоративных прав телеканала NewsOne стал народный депутат от «Оппозиционного блока» Тарас Козак, член координационного совета Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука. 21 сентября Евгений Мураев заявил, что вышел из партии Вадима Рабиновича «За жизнь» и создает свою партию «Наши».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО «Новости 24 часа», которая выходит в эфир под брендом NewsOne. Решение принято в четверг, 11 октября, на очередном заседании совета.

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