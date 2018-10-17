Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В США разбился автомобиль с Хиллари Клинтон (видео)

10:34 17 октября 2018   502
Хиллари Клинтон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Бывшая Госсекретарь, бывшая первая леди и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон попала в автокатастрофу. Как сообщило издание TMZ, заезжавший в гараж автомобиль секретной службы, в котором ехала Клинтон и ее помощница, не вписался в поворот и врезался в бетонный столб. Автомобиль со скрежетом остановился, наклонившись набок. По счастью, скорость движения была невелика. 70-летняя Хиллари сразу же вышла из машины — на первый взгляд, серьезных травм она не получила.

Инцидент произошел в Нью-Джерси, куда миссис Клинтон приехала принять участие в одном из политических мероприятий.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Хиллари Клинтон снялась в комедийном телесериале.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины