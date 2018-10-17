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- 10:34 В США разбился автомобиль с Хиллари Клинтон
В США разбился автомобиль с Хиллари Клинтон (видео)
Бывшая Госсекретарь, бывшая первая леди и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон попала в автокатастрофу. Как сообщило издание TMZ, заезжавший в гараж автомобиль секретной службы, в котором ехала Клинтон и ее помощница, не вписался в поворот и врезался в бетонный столб. Автомобиль со скрежетом остановился, наклонившись набок. По счастью, скорость движения была невелика. 70-летняя Хиллари сразу же вышла из машины — на первый взгляд, серьезных травм она не получила.
Инцидент произошел в Нью-Джерси, куда миссис Клинтон приехала принять участие в одном из политических мероприятий.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Хиллари Клинтон снялась в комедийном телесериале.
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