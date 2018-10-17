- 14:37 Уличные ярмарки в Киеве с 17 по 21 октября: названы адреса
- 14:29 Переговорщик Украины в Минске сделал важное заявление по миротворцам на Донбассе
- 14:19 Беременная Регина Тодоренко сделала откровенное признание
- 14:18 В трагическом ДТП с украинскими детьми в Беларуси обвинили школьную учительницу
- 14:18 Самая сексуальная байкерша России погибла в ДТП
- 14:13 Трупов полно: рассказ директора техникума о взрыве в Керчи
- 14:09 Под Марьинкой погиб 20-летний украинский минометчик
- 14:05 Силовики Путина назвали причину взрыва в техникуме Керчи
- 14:01 Под Верховной Радой облили неизвестной смесью двух нардепов: в сеть попало видео
- 13:48 Юлия Тимошенко присоединилась к заседанию саммита Римского клуба
Где в Киеве с 17 по 19 октября можно пройти бесплатное медицинское тестирование
Почти 40 тысяч киевлян смогли поучаствовать в проекте «Врач в вашем доме», который внедрили в Киеве. В частности, можно бесплатно проконсультироваться с медиками, пройти экспресс-тестирование на неинфекционные заболевания, определить индекс массы тела, измерить давление, установить уровень сахара в крови, а также холестерина. Как сообщают в департаменте здравоохранения, у большинства обследованных обнаруживаются серьезные проблемы со здоровьем: повышенные давление, уровень холестерина и сахара в крови, лишний вес, что свидетельствует о заболеваниях. Поэтому людям предлагают дополнительно обследоваться, обратиться к своему врачу за рекомендациями и лечением.
На прошлой неделе специальные бригады (в их составе врач, медсестра первого звена и узкопрофильные специалисты) 85 раз выезжали к социально незащищенным семьям и к пациентам, не способным самостоятельно добраться до медучреждения.
С 17 по 19 октября (в основном с 11.00 до 14.00) киевлянам предлагают посетить мобильные медицинские пункты по адресам:
Голосеевский район
17, 19 октября — проспект Голосеевский, 42 (райадминистрация);
18 октября — улица Ново-Пироговская, 25 (возле церкви);
Дарницкий район
17 октября -- Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);
18 октября — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Вербицкого (Парк имени воинов-интернационалистов);
19 октября — улица Заслонова, 22 (центр занятости);
Деснянский район
17 октября — улица Милютенко, 11, парк «Деснянский»;
18 октября — улица Милославская, 4б;
Днепровский район
17 октября — улица Кибальчича, 13б (ЖЭК № 409), — с 14.00 до 17.00, улицы Соборности, 6 (аптека № 101), Миропольская, 1 (аптека № 77), Алма-атинская, 8 (банк «Аваль»), Шептицкого, 24 (центральная районная библиотека имени Тычины), — с 11.00 до 14.00;
18 октября — улица Курнатовского, 7а (райуправление труда и соцзащиты населения) — с 10.00 до 13.00, улицы Соборности, 6 (аптека № 101), Миропольская, 13а, (ЖЭК № 404), Алматинская, 8 (банк «Аваль»), Раисы Окипной, 9 (аптека № 109), — с 11.00 до 14.00;
19 октября — проспект Ватутина, 4а (ЖЭО № 412) — с 9.00 до 12.00, улицы Соборности, 6 (аптека № 101), Жмаченко, (парк «Победа»), Алма-атинская, 37б (аптека «Фарма плюс»), Энтузиастов, 43/1 (ЖЭК № 420) — 11.00 до 14.00;
Оболонский район
17 октября — улица Архипенко, 3 (библиотека имени Самеда Вургуна);
18 октября — улица Казанская, 20 (библиотека имени Анны Ахматовой);
19 октября — улица Зои Гайдай 5 (публичная библиотека № 138);
Печерский район
17 октября — улицы Мечникова, 8, Тверской тупик, 10;
18 октября — улицы Подвысоцкого, 13, Генерала Алмазова, 2 (аптека гормональных препаратов);
19 октября — улицы Мазепы, 2, Подвысоцкого, 13;
Подольский район
17 октября — улицы Туровская, 26 (детская поликлиника), Порика, 13 («Фармация» № 48);
18 октября — улицы Константиновская, 1 («Фармация»), Гречко, 14 («Фармация» № 95);
19 октября — улицы Константиновская, 9/6 (центр оказания админуслуг), Гречко, 20а (районный центр занятости);
Святошинский район
17, 19 октября — проспект Победы, 97 и 148/1 (аптека № 78 «Фармация»);
18 октября — проспект Победы 97;
Соломенский район
17, 19 октября — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация)
18 октября — проспекты Воздухофлотский, 41 (райадминистрация) и Комарова, 3 (Медгородок);
Шевченковский район
17 октября — улица Сечевых Стрельцов (Артема), 10 (аптека № 7, «Фармация»);
18 октября — улица Академика Щусева, 10а (приемная Бродского);
19 октября — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90 «Фармация»);
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что, по прогнозам украинских медиков, нынешний сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ станет самым высоким с 2015—2016 годов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...