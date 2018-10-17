Здоровье

Где в Киеве с 17 по 19 октября можно пройти бесплатное медицинское тестирование

Почти 40 тысяч киевлян смогли поучаствовать в проекте «Врач в вашем доме», который внедрили в Киеве. В частности, можно бесплатно проконсультироваться с медиками, пройти экспресс-тестирование на неинфекционные заболевания, определить индекс массы тела, измерить давление, установить уровень сахара в крови, а также холестерина. Как сообщают в департаменте здравоохранения, у большинства обследованных обнаруживаются серьезные проблемы со здоровьем: повышенные давление, уровень холестерина и сахара в крови, лишний вес, что свидетельствует о заболеваниях. Поэтому людям предлагают дополнительно обследоваться, обратиться к своему врачу за рекомендациями и лечением.

На прошлой неделе специальные бригады (в их составе врач, медсестра первого звена и узкопрофильные специалисты) 85 раз выезжали к социально незащищенным семьям и к пациентам, не способным самостоятельно добраться до медучреждения.

С 17 по 19 октября (в основном с 11.00 до 14.00) киевлянам предлагают посетить мобильные медицинские пункты по адресам:

Голосеевский район

17, 19 октября — проспект Голосеевский, 42 (райадминистрация);

18 октября — улица Ново-Пироговская, 25 (возле церкви);

Дарницкий район

17 октября -- Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

18 октября — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Вербицкого (Парк имени воинов-интернационалистов);

19 октября — улица Заслонова, 22 (центр занятости);

Деснянский район

17 октября — улица Милютенко, 11, парк «Деснянский»;

18 октября — улица Милославская, 4б;

Днепровский район

17 октября — улица Кибальчича, 13б (ЖЭК № 409), — с 14.00 до 17.00, улицы Соборности, 6 (аптека № 101), Миропольская, 1 (аптека № 77), Алма-атинская, 8 (банк «Аваль»), Шептицкого, 24 (центральная районная библиотека имени Тычины), — с 11.00 до 14.00;

18 октября — улица Курнатовского, 7а (райуправление труда и соцзащиты населения) — с 10.00 до 13.00, улицы Соборности, 6 (аптека № 101), Миропольская, 13а, (ЖЭК № 404), Алматинская, 8 (банк «Аваль»), Раисы Окипной, 9 (аптека № 109), — с 11.00 до 14.00;

19 октября — проспект Ватутина, 4а (ЖЭО № 412) — с 9.00 до 12.00, улицы Соборности, 6 (аптека № 101), Жмаченко, (парк «Победа»), Алма-атинская, 37б (аптека «Фарма плюс»), Энтузиастов, 43/1 (ЖЭК № 420) — 11.00 до 14.00;

Оболонский район

17 октября — улица Архипенко, 3 (библиотека имени Самеда Вургуна);

18 октября — улица Казанская, 20 (библиотека имени Анны Ахматовой);

19 октября — улица Зои Гайдай 5 (публичная библиотека № 138);

Печерский район

17 октября — улицы Мечникова, 8, Тверской тупик, 10;

18 октября — улицы Подвысоцкого, 13, Генерала Алмазова, 2 (аптека гормональных препаратов);

19 октября — улицы Мазепы, 2, Подвысоцкого, 13;

Подольский район

17 октября — улицы Туровская, 26 (детская поликлиника), Порика, 13 («Фармация» № 48);

18 октября — улицы Константиновская, 1 («Фармация»), Гречко, 14 («Фармация» № 95);

19 октября — улицы Константиновская, 9/6 (центр оказания админуслуг), Гречко, 20а (районный центр занятости);

Святошинский район

17, 19 октября — проспект Победы, 97 и 148/1 (аптека № 78 «Фармация»);

18 октября — проспект Победы 97;

Соломенский район

17, 19 октября — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация)

18 октября — проспекты Воздухофлотский, 41 (райадминистрация) и Комарова, 3 (Медгородок);

Шевченковский район

17 октября — улица Сечевых Стрельцов (Артема), 10 (аптека № 7, «Фармация»);

18 октября — улица Академика Щусева, 10а (приемная Бродского);

19 октября — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90 «Фармация»);

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что, по прогнозам украинских медиков, нынешний сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ станет самым высоким с 2015—2016 годов.

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