Происшествия

Опубликованы новые фото и видео с места взрыва в Керчи

На месте взрыва в Керченском политехническом колледже в оккупированном Крыму сразу после ЧП появились сотрудники ФСБ РФ. В районе ищут предположительного организатора нападения.

Согласно ориентировке, ведется розыск молодого человека с белыми волосами средней длины. Сообщается, что одет подозреваемый «подрывник» был в зеленую куртку с капюшоном и светлые джинсы.

Тем временем в соцсетях опубликовали новые фото и видео с места взрыва.

Напомним, взрыв в учебном заведении в Керчи случился около полудня. Центром взрыва стала столовая колледжа — там были выбиты окна. Пока известно о десяти погибших и около пятидесяти пострадавших в результате ЧП. Российские силовики сразу выдвинули версию о теракте.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter