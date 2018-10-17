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Опубликованы новые фото и видео с места взрыва в Керчи

13:44 17 октября 2018   1720
взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

На месте взрыва в Керченском политехническом колледже в оккупированном Крыму сразу после ЧП появились сотрудники ФСБ РФ. В районе ищут предположительного организатора нападения.

Согласно ориентировке, ведется розыск молодого человека с белыми волосами средней длины. Сообщается, что одет подозреваемый «подрывник» был в зеленую куртку с капюшоном и светлые джинсы.

Тем временем в соцсетях опубликовали новые фото и видео с места взрыва.

взрыв

взрыв


Напомним, взрыв в учебном заведении в Керчи случился около полудня. Центром взрыва стала столовая колледжа — там были выбиты окна. Пока известно о десяти погибших и около пятидесяти пострадавших в результате ЧП. Российские силовики сразу выдвинули версию о теракте.

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