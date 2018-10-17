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Под Марьинкой погиб 20-летний украинский минометчик
Вчера, 16 октября, оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск, трижды применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Пророссийские сепаратисты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов разных систем и стрелкового вооружения. Активизировались снайперы.
16 октября около десяти часов вечера близ Марьинки Донецкой области погиб 20-летний контрактник Андрей Бойко, родом из райцентра Лубны Полтавской области. Смертельный выстрел в голову был произведен вражеским снайпером. Об этом сообщила пресс-служба областного военного комиссариата.
Андрей Бойко воевал на фронте с февраля прошлого года, был минометчиком в 1-й отдельной танковой бригаде.
А сегодня, 17 октября, в Хороле, соседнем с Лубнами райцентре, прощаются с 27-летним Андреем Корной, который погиб 12 октября в районе Зайцевого Донецкой области — подорвался на растяжке. Андрей Корна служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.
15 октября от пули снайпера погиб старший сержант 8-го батальона 10-й горно-стрелковой бригады Антон Моспан, позывной «Тигр».
Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», украинские военные успешно отбили атаку боевиков под Авдеевкой.
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