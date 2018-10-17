Под Марьинкой погиб 20-летний украинский минометчик

Происшествия

Вчера, 16 октября, оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск, трижды применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Пророссийские сепаратисты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов разных систем и стрелкового вооружения. Активизировались снайперы.

16 октября около десяти часов вечера близ Марьинки Донецкой области погиб 20-летний контрактник Андрей Бойко, родом из райцентра Лубны Полтавской области. Смертельный выстрел в голову был произведен вражеским снайпером. Об этом сообщила пресс-служба областного военного комиссариата.

Андрей Бойко воевал на фронте с февраля прошлого года, был минометчиком в 1-й отдельной танковой бригаде.

А сегодня, 17 октября, в Хороле, соседнем с Лубнами райцентре, прощаются с 27-летним Андреем Корной, который погиб 12 октября в районе Зайцевого Донецкой области — подорвался на растяжке. Андрей Корна служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.

15 октября от пули снайпера погиб старший сержант 8-го батальона 10-й горно-стрелковой бригады Антон Моспан, позывной «Тигр».

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», украинские военные успешно отбили атаку боевиков под Авдеевкой.

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