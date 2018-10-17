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Уличные ярмарки в Киеве с 17 по 21 октября: названы адреса
Как обычно, каждую неделю в Киеве дают зеленую улицу ярмарочной торговле, сообщили в горгосадминистрации столицы Украины. Традиционно на этой неделе предусмотрена торговля сельхозпродукцией и продуктами ее переработки по многим группам товаров. Мелкие фермеры, предприниматели, аграрные хозяйства предложат широкий ассортимент товаров как отечественных, так и зарубежных производителей: овощи, фрукты, бакалею, мед и продукты пчеловодства, кондитерские, хлебобулочные, мясо-молочные и другие изделия.
17 октября (среда) торговля проходит:
в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), на улице Демиевской, 45 —47;
в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича);
в Днепровском — на проспекте Соборности, 2—20, улице П. Вершигоры, 1;
в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Тверская и Ковпака);
в Подольском — на проспекте Правды, 5—11, улице Светлицкого, 33;
в Святошинском — на улице Подлесной, 8.
18 октября (четверг) горожан приглашают на ярмарки:
в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
в Дарницком — на улице Евгения Харченко, 41−47, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а, улице Березняковской, 21−23;
в Печерском — на улице Московской, 2;
в Подольском — на улицах Оболонской, 23−35, Светлицкого, 33;
в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
в Шевченковском — на улице Багговутовской, 1;
19 октября (пятница) киевляне смогут посетить распродажи:
в Голосеевском районе— на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
в Подольском — в переулке Полковом (в границах улиц Белицкой и Полковой), на улице Светлицкого, 33;
в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Сельской, 16;
в Соломенском — на улицах Просвещения (между улицами Кривоноса и Вузовской), переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);
в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16—20, Ружинской, 16—18 (возле сквера), в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;
20 октября (суббота) сельхозярмарки запланированы:
в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
в Деснянском — на улицах Маршала Жукова (в границах проспекта Лесного и улицы Волкова), Закревского (в границах проспект Маяковского и улицы Т. Драйзера);
в Днепровском — на бульваре Труда, 1—9;
в Печерском — на улице Катерины Билокур;
в Подольском — на проспекте Степана Бандеры (возле Куреневского парка), улице Светлицкого, 33;
в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;
в Соломенском — на улице Стадионной (в границах улиц Липковского и Богдановской);
в Шевченковском — на улице Богдана Гаврилишина, 1−17 (Ванды Василевской).
21 октября (воскресенье) сельхозраспродажи пройдут:
в Голосеевском — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
в Печерском — на улице Ивана Кудри (между улицами Иоанна Павла ІІ и Чигорина);
в Подольском — на улице Светлицкого, 33;
в Святошинском — на бульваре Академика Вернадского, 79;
в Соломенском — на улице Федора Эрнста, 14а;
в Шевченковском — на улице Татарской, 32—38.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где в Киеве пройдут ярмарки с 3 по 7 октября.
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