Клуб потребителей

Уличные ярмарки в Киеве с 17 по 21 октября: названы адреса

Как обычно, каждую неделю в Киеве дают зеленую улицу ярмарочной торговле, сообщили в горгосадминистрации столицы Украины. Традиционно на этой неделе предусмотрена торговля сельхозпродукцией и продуктами ее переработки по многим группам товаров. Мелкие фермеры, предприниматели, аграрные хозяйства предложат широкий ассортимент товаров как отечественных, так и зарубежных производителей: овощи, фрукты, бакалею, мед и продукты пчеловодства, кондитерские, хлебобулочные, мясо-молочные и другие изделия.

17 октября (среда) торговля проходит:

в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), на улице Демиевской, 45 —47;

в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича);

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2—20, улице П. Вершигоры, 1;

в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Тверская и Ковпака);

в Подольском — на проспекте Правды, 5—11, улице Светлицкого, 33;

в Святошинском — на улице Подлесной, 8.

18 октября (четверг) горожан приглашают на ярмарки:

в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком — на улице Евгения Харченко, 41−47, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а, улице Березняковской, 21−23;

в Печерском — на улице Московской, 2;

в Подольском — на улицах Оболонской, 23−35, Светлицкого, 33;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;

в Шевченковском — на улице Багговутовской, 1;



19 октября (пятница) киевляне смогут посетить распродажи:

в Голосеевском районе— на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;

в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;

в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;

в Подольском — в переулке Полковом (в границах улиц Белицкой и Полковой), на улице Светлицкого, 33;

в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Сельской, 16;

в Соломенском — на улицах Просвещения (между улицами Кривоноса и Вузовской), переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);

в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16—20, Ружинской, 16—18 (возле сквера), в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;

20 октября (суббота) сельхозярмарки запланированы:

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Деснянском — на улицах Маршала Жукова (в границах проспекта Лесного и улицы Волкова), Закревского (в границах проспект Маяковского и улицы Т. Драйзера);

в Днепровском — на бульваре Труда, 1—9;

в Печерском — на улице Катерины Билокур;

в Подольском — на проспекте Степана Бандеры (возле Куреневского парка), улице Светлицкого, 33;

в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;

в Соломенском — на улице Стадионной (в границах улиц Липковского и Богдановской);

в Шевченковском — на улице Богдана Гаврилишина, 1−17 (Ванды Василевской).

21 октября (воскресенье) сельхозраспродажи пройдут:

в Голосеевском — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);

в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Печерском — на улице Ивана Кудри (между улицами Иоанна Павла ІІ и Чигорина);

в Подольском — на улице Светлицкого, 33;

в Святошинском — на бульваре Академика Вернадского, 79;

в Соломенском — на улице Федора Эрнста, 14а;

в Шевченковском — на улице Татарской, 32—38.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где в Киеве пройдут ярмарки с 3 по 7 октября.

В столице Украины продолжают ремонтировать аварийные участки водопроводов и производят плановый ремонт сетей.





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