Рабочего из автомастерской я превратила в обольстительного мачо, — индивидуальный стилист

Стиль жизни

— Я с детства мечтала о профессии стилиста, но учиться пошла на психолога, — говорит индивидуальный стилист Юлия Королева. — И правильно сделала. Ведь моя нынешняя работа заключается не только в подборе гардероба клиентов, но и в разработке концепции их персонального стиля. Понимаете, важно не слепо гоняться за модой, а подчеркнуть в одежде, прическе, макияже индивидуальные особенности человека. Знания по психологии мне очень в этом помогают. Свою профессию я называю стайл-терапевт — стилист и врач в одном лице.

— В основном работаю с женщинами, — продолжает Юлия Королева. — Прежде всего мне нужно понять, чего клиентка хочет добиться. Заметьте, что далеко не все прямо говорят, какую цель перед собой ставят, по крайней мере при первой встрече.

— Зачем вам это знать?

— Поясню на конкретном примере. Скажем, девушка стремится выйти замуж. Согласитесь, будет нелепо, если я стану подбирать ей деловую одежду. Такой девушке я предлагаю наряды, прическу, макияж, которые бы сделали ее более яркой, привлекательной.

— Интересно, с какими заветными желаниями женщины обращаются к вам чаще всего?

— Большинство из них просто хотят выглядеть лучше, быть более привлекательными. Некоторые — кардинально измениться. Или же научиться стильно одеваться. А еще довольно много клиенток, у которых очень мало свободного времени, и я помогаю его сэкономить.

— После того как вам становится понятна цель, которую ставит перед собой клиентка, какой ваш следующий шаг в работе с ней?

— Конечно же, я хочу увидеть ее гардероб, чтобы понять, что нужно докупить для составления оптимального количества комплектов (луков) одежды. Следующий шаг — шопинг. Хотя с некоторыми клиентками нет необходимости отправляться в поход по магазинам. Не так давно ко мне обратилась молодая женщина, у которой гардероб занимает площадь, как треть просторного зала кафе. У нее так много одежды, что я нашла буквально все для составления комплектов, которые подчеркивали индивидуальность этой женщины.

— Кстати, какое, на ваш взгляд, оптимальное количество вещей в гардеробе?

— Пяти «верхов» (кофт, свитеров, жакетов) и пяти «низов» (юбок, брюк) вполне достаточно. Ведь из них можно составить до 25 комплектов.

Я фотографирую каждый лук и отдаю заказчице. Представьте, женщина утром просыпается, и ей нужно решить, что сегодня надеть на работу. Она пролистывает на своем смартфоне или планшете галерею комплектов одежды, которую я подготовила для нее, и решает: пойду вот в этом.

— К вам обращаются в основном состоятельные женщины?

— Преимущественно клиентки со средним достатком. Хотя есть и такие, кто ездит на новейших моделях престижных иномарок. Кстати, в народе бытует мнение, что среди богатых много высокомерных и капризных людей. Скажу откровенно: у меня ни разу не было клиенток, которые вели себя недостойно. Единственная разница — с состоятельными женщинами мы ходим в магазины другого класса.

Тут следует сказать, что одна из моих целей при работе с клиентками — бережно относиться к их деньгам, не покупать лишнего, искать возможности приобрести вещи со скидкой. Важно понимать, что и при скромном бюджете можно составить комплекты одежды, в которых женщина будет выглядеть на все сто. Ведь не секрет, что в Киеве предостаточно магазинов, торгующих брендовой одеждой прошлых коллекций. Цена на нее втрое ниже, чем была изначально. Кроме того, есть немало магазинов украинских дизайнеров, в которых можно приобрести классные вещи по вполне нормальным ценам.

Но если клиентка хочет иметь совершенно оригинальную одежду, обращаемся к услугам модистки: я придумываю образы, а она их воплощает.



* Юлия Королева: «Даже при минимальном бюджете можно составить комплекты одежды, в которых человек будет выглядеть на все сто»

— Как вы понимаете, вещи какой цветовой гаммы подходят конкретному человеку?

— Вижу внутренним зрением, в какой одежде, с какими прической и макияжем клиент будет лучше всего выглядеть. Важно, чтобы образ также соответствовал особенностям характера человека. Для примера представьте двух рыжеволосых, голубоглазых девушек с милыми веснушками. Одна из них острая на язык, инициативная, а другая — мягкая, задумчивая. Обеим пойдут оранжевый и красный цвета, но разного оттенка: бойкой девушке к лицу насыщенные яркие, спокойной и немногословной — более приглушенные.

— Какой возраст ваших клиенток?

— Как правило, это молодые женщины после тридцати. Самым старшим — 45—47 лет. Уверена, что вскоре у меня появятся клиенты, которым 55—60. Ведь если, например, моя мама в 50 начала думать о пенсии, то в нынешние времена немало людей в этом возрасте открывают свой первый в жизни бизнес, преуспевают и об уходе на покой даже не помышляют.

— У вас есть решения, как улучшить внешний вид полных женщин?

— Лучше все же сбросить лишний вес. Но и грамотным подбором одежды я добиваюсь визуального эффекта, будто женщина похудела на пять, а то и десять килограммов.

— Сколько стоят ваши услуги?

— Мои гонорары стартуют от 500 гривен.

— А чего ждут от стилиста мужчины?

— С ними происходят примерно такие диалоги: «Сколько времени нам понадобится?» — интересуется мужчина. «Час», — отвечаю. «Что в результате?» — «Подберем 15 единиц одежды». — «Сколько это будет стоить?» Называю приблизительную сумму.

Цели у мужчин четкие. Например, один предприниматель обычно носит джинсы, свитера и футболки. А тут ему пришлось поехать на выставку в Польшу презентовать свою продукцию. Поэтому ему понадобилась деловая одежда, и он обратился за помощью ко мне. Я выбрала, что нужно купить, составила несколько комплектов. Каждый день работы выставки мужчина был в чем-то новом.

Замечу, что с мужчинами работать проще, чем с женщинами.

— С чего вы начинали карьеру стилиста?

— В качестве дипломной работы в университете я выбрала практическое задание — преобразовать внешность двух конкретных людей. Разместила в газете объявление, что бесплатно создам новый образ мужчине и женщине. Откликнулись женщина лет сорока и парень моложе тридцати. Они были готовы на самые смелые эксперименты. Женщина хотела поработать с человеком, который занимается стилем профессионально. Парень был простым рабочим. В забрызганном краской комбинезоне, грубых рукавицах он с утра до вечера красил машины в мастерской. Но в душе молодой человек оказался романтиком. Ему хотелось выглядеть неординарно. Он соглашался на любые прически, всяческие шарфики… Для выполнения задачи я привлекла визажистов и парикмахеров. Больше всего был рад результату парень: мы превратили его в обольстительного мачо.

Сделали фотографии этих парня и женщины до моей работы с ними и после. Снимки помогли, когда я начинала бизнес как индивидуальный дизайнер.



* В душе молодой человек оказался романтиком. Ему хотелось выглядеть неординарно. Фото предоставлено Юлией Королевой

— Помните своего первого клиента?

— Конечно. Это красивая женщина, мать троих детей. К счастью, они с мужем могли позволить себе нанять няню. И молодая мама уделяла себе немного времени. Я приезжала к ней, мы вместе разбирали ее гардероб, решали, что можно выбросить, а что надо купить. Затем шли на шопинг. С тех пор прошло уже немало лет, но эта женщина продолжает обращаться ко мне за консультациями, мы стали подругами.

Кстати, окончательное решение зарабатывать на предоставлении услуг персонального стилиста пришло ко мне после того, как я стала мамой: в декретном отпуске было время задуматься, чем займусь, когда ребенок подрастет.

Прежде я предоставляла три услуги: помогала создать индивидуальный стиль, подобрать комплекты одежды, сделать удачный выбор во время шопинга. А недавно открыла школу «Сам себе стилист». Учу в ней, как, не прибегая к помощи специалиста, подчеркнуть в своем облике привлекательные черты, рационально покупать вещи, умело их комбинировать и составлять гардероб.

Еще одно новшество — вдохновительные туры в европейскую столицу моды Милан. Организую их вместе с подругой, которая работает церемониймейстером. Ее задача — создание для участниц атмосферы праздника, моя — консультации по шопингу и стилю. Этот тур вовсе не марафон по модным магазинам или показам моды, а разумный отдых. Летняя программа составлена так, чтобы девушки (ни один мужчина с нами пока еще не ездил) проводили много времени на свежем воздухе. Например, возим их на знаменитое озеро Комо. Зимой ходим на выставки, в оперу. В программу входит экскурсия на небольшую винодельню. Когда мы договаривались по телефону с его владельцами Джузеппе и Андреа о посещении их предприятия, они общались с нами по-деловому. Но, увидев, что на экскурсию пришли прелестные украинки, помчались в закрома за лучшим игристым, и началась настоящая вечеринка (улыбается).

Маршруты нашего тура составляем так, чтобы участницы увидели интересные места в Милане, в которые обычно не забредают туристы (в этом уникальность нашей программы). Мы знаем магазины с заслуживающими внимания одеждой, обувью, аксессуарами, в которых цены ниже, чем на центральных улицах.

Группы — не более шести человек. Это чтобы мы не ходили толпой, как обычные туристы. К тому же, когда людей не много, я как стилист уделяю каждой девушке достаточно времени в магазинах.

— Не все могут позволить себе услуги стилиста. Что посоветуете девушкам в нынешнем сезоне?

— Знаете, меня неоднократно приглашали на телевидение в качестве эксперта и задавали этот вопрос. Скажу откровенно, не люблю на него отвечать. Предположим, я посоветовала бы рваные джинсы и короткие куртки. Но такой комплект, согласитесь, пойдет далеко не всем. Поэтому универсальных советов нет. Каждый человек индивидуален, и одежду ему нужно подбирать персонально.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» делились советами нейл-стилиста о новых трендах в маникюре, а также рассказывали, какой макияж делает женщину моложе.

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