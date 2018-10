Что почем: где можно купить качественный зимний гардероб и во сколько это обойдется

Деньги

Середина осени — время окончательного перехода на теплый гардероб. И если в сентябре свитера и плащи, зонты и резиновые сапоги в основном являются украшением витрин, то в октябре, когда похолодало и пошли дожди, в магазинах и на вещевых рынках эти вещи пользуются огромным спросом. «ФАКТЫ» тоже отправились за демисезонными покупками, чтобы выяснить, во сколько обойдется одеться по сезону.

Самые дешевые детские колготки стоят 85—180 гривен за пару

Сегодня на прилавках магазинов и на рыночных раскладках преобладают свитера, утепленные куртки, шерстяные колготки и резиновые сапоги… Покупатели уже не изучают ассортимент, а активно приобретают теплую одежду и обувь, придумывая, как в будущем будут создавать из базовых вещей практичные комплекты. В семьях, где есть сыновья и дочки, осенний шопинг начинается с приобретения детской одежды и обуви.

Итак, в нынешнем холодном сезоне дизайнеры рекомендуют покупать детям практичные куртки свободного кроя, чтобы ничто не сковывало движений ребенка и, в случае необходимости, можно было надеть под куртку жилет или свитер. Производители каждый год предлагают новые ткани и наполнители, благодаря которым куртки и пуховики становятся все более легкими, практически невесомыми, дышащими. Например, в сетях детских универмагов «Антошка» и «Смик» сейчас прекрасный выбор курток, пальто и универсальных комбинезонов с термосистемой и новыми теплоизолирующими наполнителями. Цены высокие — от трех до шести тысяч гривен. Но если учесть, что в такой куртке можно ходить с октября и до конца апреля, то покупка становится практичной.

Родители, которые не доверяют новым технологиям, присматриваются к шубкам и дубленкам. В столичных торговых центрах и на вещевых рынках цены на меховые изделия практически одинаковые — от 2500 до 27 000 гривен — все зависит от фасона изделия и вида меха: самые дешевые шубки из кролика, дорогие — из норки. Помимо курток и меховых пальто на прилавках огромный выбор шапок, перчаток и рукавичек. Для девочек продавцы рекомендуют купить в качестве аксессуара муфту (500—1400 гривен), съемный воротник (от 1240 гривен) или рюкзак с меховой отделкой (от 670 гривен).

Также к холодам детям нужно приобрести несколько удобных свитеров, водолазок и пуловер. Яркие уютные кофты есть в Benetton, Mango, Reservеd. Чтобы ходить в школу, можно присмотреть удобные кардиганы на пуговицах (от 640 гривен), для прогулок, походов в кино подойдут кашемировые пуловеры и жилеты с V-образным вырезом и практичные хлопковые водолазки. Стоимость этих вещей «унисекс» — от 750 до 1860 гривен.

Высокие цены вынуждают многих родителей отправляться за обновками для детей не в мультибрендовые универмаги, а на вещевые рынки. Нужно отметить, что с холодами стоимость теплых вещей повысилась и на базарах. Так, с сентября трикотажные шапочки для малышей подорожали в среднем на 30—50 гривен и сейчас стоят 180—455 гривен за штуку. Головные уборы для школьников и подростков в среднем обойдутся в 320—550 гривен. На 30—70 гривен выросли цены на колготки — самые дешевые стоят уже не 55—80 гривен, а 85—180, средняя цена — 105—280 гривен (за махровые или пуховые). Стоимость носков и гольфов пока прежняя — от 25 до 58 гривен (цена зависит от страны-производителя), поэтому практичные мамы берут их с запасом. Что касается детской обуви, то, например, кроссовки китайского производства сейчас можно купить за 353—780 гривен, немецкие или французские зимние ботинки на овчине обойдутся в 1930—2480 гривен, австрийские сапожки — в 3170—3850 гривен.

Кроме того, детям к холодам нужны теплая домашняя одежда, пижамы. Например, в Киеве на рынке «Троещина» трикотажные костюмы можно купить за 320—700 гривен, а байковые пижамы — за 250—480 гривен. В торговом центре «Гулливер» пижамы продают по 560—826 гривен, а в «Скаймолле» и «Океан Плазе» удалось найти комплекты по 220—410 гривен. Если говорить о теплых водолазках и джемперах, то их можно купить за 250—600 гривен. Дороже теплого трикотажа на рынках осенние детские ветровки и куртки — от 740 до 1550 гривен.



Базовые вещи, которые никогда не выходят из моды, должны быть дорогими

Теперь о теплых обновках для взрослых. Главные цвета нынешнего осенне-зимнего сезона — все оттенки лилового и бордового, заявили эксперты Института цвета Pantone, проанализировав прошедшие мировые показы модных коллекций. Кроме того, дизайнеры настоятельно рекомендуют обратить внимание на классические цвета — бежевый, синий и белый. Если говорить об актуальных тканях осенне-зимнего сезона, то в моде останутся бархат, велюр и вельвет, а также гладкие ткани с металлизированным блеском. Женщинам всегда интересно, какая длина юбок актуальна. Судя по представленным в магазинах коллекциям, модельеры предлагают длину миди и мини. Теперь об обуви. На прилавках много разнообразных моделей на танкетке, толстой рельефной подошве или устойчивом широком каблуке. Но, пожалуй, самая броская деталь новых коллекций — это цены. Они очень высокие. Чтобы не потратить деньги зря, покупая новые вещи, следует руководствоваться правилами подбора базового гардероба на зиму. Как это сделать, рассказывает специалист по составлению гардероба и покупке вещей Иванка Осьмак:

— Чтобы избежать спонтанных покупок, к шопингу лучше подготовиться заранее. Для начала нужно навести порядок в своем шкафу. Пересмотрите имеющиеся вещи, все маленькое, большое, растянутое сложите в отдельный пакет и вынесите из дома. Теперь составьте список будущих покупок. Начните с так называемых базовых вещей: как правило, это классические модели брюк, юбок, водолазок, костюмов, которые никогда не выходят из моды. Эти вещи прекрасно сочетаются друг с другом, и вот именно они должны быть дорогими. Расценивайте такие покупки как инвестиции в качество.

В преддверии зимы дамам стоит помнить, что холод — не повод отказываться от платьев. В начале сезона рекомендуется приобрести два миди-платья. Они прекрасно сочетаются как с кожаной курткой-косухой (вариант на теплую осень), так и с теплым джемпером, кардиганом, жакетом или пальто. А если дополнить образ правильной парой обуви (грубыми ботинками или лодочками на шпильках), можно идти и в клуб на вечеринку, и в театр.

Теперь, зная модные тенденции и правила практичного шопинга, можно отправляться по магазинам. Нужно отметить, что с похолоданием во всех торговых центрах стало гораздо многолюднее. Например, в столичном ТЦ «Лавина» дамы присматривают в обувных магазинах повседневные полуботинки на плоской подошве, а для особых поводов — туфли на высоких каблуках. Мужчинам продавцы советуют обратить внимание на удобные полуботинки и закрытые туфли из натуральных материалов. Что касается цен, то, к примеру, в магазинах сети «Интертоп» женские сапоги стоят 2800— 6580 гривен, утепленные мужские ботинки — 3460—4570 гривен, вечерние туфли обойдутся в среднем в 3850 гривен, а прогулочная и спортивная обувь — в 2860—3350 гривен. Демисезонной обуви по специальным акционным ценам мало: лодочки на устойчивом каблуке обойдутся в 1840—2800 гривен, мужские туфли — в 1770—3350 гривен. Еще есть возможность приобрести повседневную и вечернюю обувь из весенне-летней коллекции — по 800—1400 гривен за пару.

В сети Miraton теплые дамские сапоги и практичные мужские ботинки предлагают купить в среднем за 3400—4780 гривен. Уцененные летние туфли и босоножки стоят от 900 до 1850 гривен, сумки и портфели обойдутся в 3200— 8400 гривен. В сети Jast shoes кожаные зимние сапоги на овчине предлагают по 4600—7100 гривен, модели прошлых лет — за 2380—3600 гривен. На прилавках много мужской обуви по 2900—5300 гривен за пару. Более доступные цены в стоковых магазинах. Так, в Discont и «Сток-чобіток» мужские или женские зимние ботинки можно купить за 570—2100 гривен, демисезонная обувь дешевле на 70—110 гривен. Правда, это модели из синтетических материалов.

Чтобы и в холода оставаться элегантным, нужно выбрать хорошее пальто. Модельеры модных домов Versace, Dries van Noten и Miu Miu рекомендуют в нынешнем осенне-зимнем сезоне приобрести клетчатое. А если одежда от кутюр вам не по карману, стоит обратить внимание на модели украинских брендов. В магазине «Всі. Свої» много вариантов практичных, функциональных и теплых пальто с пометкой «Mаde in Ukraine». По цене от трех до пяти тысяч гривен теплые модели, сшитые из шерсти, кашемира, драпа и альпаки, есть у таких брендов, как Must Have, Roussin, Who is it, Grass… Также красивые и практичные модели предлагают Zara, H&M, Bershka, One by One.

Дамы, желающие купить шубу или дубленку, отправляются в специализированные салоны и на вещевые рынки. Во многих магазинах меха и кожи уже действуют предзимние распродажи. Дубленки и утепленные кожаные пальто со скидкой восемь процентов предлагают по 16 500—20 000 гривен. Норковые шубы, уцененные на 20 процентов, можно купить за 120—260 тысяч гривен. В бутиках и салонах эксклюзивных мехов специальные скидки составляют пять — десять процентов. Например, в столичном бутике мехов на Большой Васильковской продавец-консультант рассказала, что на несколько моделей пальто из меха норки и соболя сейчас действуют специальные скидки — 10—13 процентов. Шуба в среднем обойдется в сумму от 135 тысяч до 260 тысяч гривен. Пальто из каракульчи, меха лисы или рыси с пятипроцентной скидкой стоят 98—193 тысячи гривен.

На «Дарынке» и «Петровке» короткие шубки (их называют «автоледи») из меха кролика, козы или сурка продают по 18 тысяч гривен (прошлой зимой они стоили 12 500—18 000 гривен). Более длинные пальто из лисы или каракуля можно купить за 22—40 тысяч гривен. Средняя стоимость шуб из меха песца, норки или соболя составляет 62—130 тысяч гривен.

Что касается дубленок и утепленных кожаных курток, то, в зависимости от длины изделия, стоимость колеблется от 10 до 32 тысяч гривен.



В стоковых центрах толстовки обойдутся в 670—850 гривен, а лыжные штаны со специальной мембраной — от 1650 гривен

Осенью и зимой всем нужна уютная трикотажная одежда — объемные свитера, мягкие кардиганы, шапки и шарфы.

— Чтобы одеться модно и не потратить лишнего, стоит отправиться на виртуальный шопинг, — продолжает консультировать Иванка Осьмак. — В интернет-магазинах цены ниже, чем в торговых центрах и тоже действуют скидки и специальные акции. Если вы не имеете достаточного опыта в виртуальном шопинге, то, чтобы выяснить свой размер, можно заранее посетить несколько реальных магазинов и примерить понравившиеся изделия.

Свои коллекции обновили и столичные аутлеты, а также стоковые центры одежды для активного образа жизни. Например, в сети «Еврообнова» довольно много толстовок, кардиганов, джемперов по цене от 460 гривен. Американские джинсы или утепленные штаны на флисовой подкладке обойдутся в 870—1680 гривен, шапки и перчатки можно купить по 75—500 гривен. А в центре постоянных распродаж «Макрос» на Петровке любители туризма могут приобрести легкие и теплые кофты из флиса по 735—980 гривен, рубашки с короткими и длинными рукавами — по 970 гривен, джинсы — по 850—1280 гривен. Заслуживает внимания обновленный ассортимент курток и пуховиков (850—1980 гривен). А в магазине «Драйв-спорт» одежду и обувь из зимних коллекций прошлых лет по специальной акции можно приобрести с 20-процентной скидкой. Флиски и толстовки стоят от 670 гривен, штаны со специальной мембраной, в которых туристу не страшны ни дождь, ни ветер, — от 1650 гривен, куртки — около черырех тысяч гривен, спортивная обувь — от 2150 до 4800 гривен. Кроме обуви и одежды, в магазине есть сумки и рюкзаки по цене от 850 гривен.

На осенне-зимние коллекции покупателей приглашают и бутики эксклюзивной одежды. Состоятельные модники присматриваются к классическим моделям и нарядной одежде. В магазинах на Бессарабке, бульваре Леси Украинки и в Пассаже у женщин спросом пользуются теплые трикотажные платья и костюмы стоимостью 22 600—28 500 гривен, водолазки из кашемира и шелка за 11 600—14 300 гривен и вечерние и коктейльные платья по 43—67 тысяч гривен. В бутиках, расположенных на Софиевской площади и Большой Васильковской, мужчины примеряют легкие костюмы Ermenegildo Zegna и Bally стоимостью от 84 тысяч гривен.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» известный украинский модельер Андре Тан назвал четыре главные вещи осенне-зимнего гардероба. О модных тенденциях нынешнего сезона рассказал также дизайнер Жан Грицфельдт, которого называют «провокатором украинской моды».

Подготовила Татьяна САГУЛА, «ФАКТЫ»



