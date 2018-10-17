Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В "Борисполе" появился еще один европейский авиаперевозчик

16:51 17 октября 2018   101
Самолет авиакомпании
Инф. «ФАКТОВ»

Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines в среду, 17 октября, начала выполнять регулярные полеты в Украину. Самолетами авиакомпании украинцы могут добраться в Брюссель. Рейсы планируется выполнять четырежды в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, сообщает Громадське.

На церемонии встречи первого самолета Brussels Airlines в Украине было заявлено, что эта авиакомпания стала уже десятой, которая начала работу в «Борисполе» в 2018 году.

Brussels Airlines имеет статус национального перевозчика Бельгии, она является дочерним предприятием компании Lufthansa.

Напомним, 5 октября рейсы из «Борисполя» начала выполнять грузинская авиакомпания Myway Airlines, а 28 октября рейсы в крупнейший аэропорт страны перенесет авиакомпания Flydubai.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины