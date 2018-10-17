Украина

В "Борисполе" появился еще один европейский авиаперевозчик

Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines в среду, 17 октября, начала выполнять регулярные полеты в Украину. Самолетами авиакомпании украинцы могут добраться в Брюссель. Рейсы планируется выполнять четырежды в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, сообщает Громадське.

На церемонии встречи первого самолета Brussels Airlines в Украине было заявлено, что эта авиакомпания стала уже десятой, которая начала работу в «Борисполе» в 2018 году.

Brussels Airlines имеет статус национального перевозчика Бельгии, она является дочерним предприятием компании Lufthansa.

Напомним, 5 октября рейсы из «Борисполя» начала выполнять грузинская авиакомпания Myway Airlines, а 28 октября рейсы в крупнейший аэропорт страны перенесет авиакомпания Flydubai.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter