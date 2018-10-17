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В "Борисполе" появился еще один европейский авиаперевозчик
Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines в среду, 17 октября, начала выполнять регулярные полеты в Украину. Самолетами авиакомпании украинцы могут добраться в Брюссель. Рейсы планируется выполнять четырежды в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, сообщает Громадське.
На церемонии встречи первого самолета Brussels Airlines в Украине было заявлено, что эта авиакомпания стала уже десятой, которая начала работу в «Борисполе» в 2018 году.
Brussels Airlines имеет статус национального перевозчика Бельгии, она является дочерним предприятием компании Lufthansa.
Напомним, 5 октября рейсы из «Борисполя» начала выполнять грузинская авиакомпания Myway Airlines, а 28 октября рейсы в крупнейший аэропорт страны перенесет авиакомпания Flydubai.
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