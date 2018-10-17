Украина

Мы будем опираться на людей, которые искренне желают изменить Киев к лучшему, — Владимир Колот

17 октября на пресс-конференции в Киеве лидер партии «Основа» Сергей Тарута представил руководителя Киевской городской партийной организации. Им стал успешный бизнесмен и благотворитель Владимир Колот.

«Мы долго искали и выбирали лидера, который мог бы возглавить одну из важнейших партийных организаций — киевскую. История Владимира Колота схожа со многими судьбами членов нашей партии. Он не планировал заниматься политикой, отдавая свои силы развитию бизнеса и благотворительности, но политика пришла к нему, когда стало ясно, что если ею не заняться самостоятельно, то ничего не изменится к лучшему. Владимир, как и большинство членов нашей команды, — человек дела, добившийся всего в своей жизни самостоятельно» , — заявил Сергей Тарута.

По словам лидера партии «Основа», именно деловые люди, умеющие работать, сегодня являются надеждой Украины на ее успешное будущее.

«У нас есть четкая стратегия развития страны. Украина должна от кредитной модели развития переходить к инвестиционной, так как огромные кредиты душат экономику Украины. При этом наша страна очень привлекательна для зарубежных и внутренних инвесторов. Нужно только создать для них нормальные, прозрачные и стабильные условия привлекательности. А также должно быть доверие к власти и государственным институтам», — отметил Сергей Тарута.

Своим видением текущей ситуации поделился руководитель киевской городской организации партии «Основа» Владимир Колот.

«Я не привык много говорить, предпочитаю больше делать. Верю, что наша киевская организация сможет добиться результатов, которыми будет гордиться каждый киевлянин. Киев — инвестиционно привлекательный город. За первое полугодие столица получила 536 миллионов долларов. Но этих инвестиций может быть гораздо больше. Просто инвесторы и горожане должны видеть, куда идут эти средства и на что, — уверен Владимир Колот.

Он также перечислил проблемы, которые требуют скорейшего решения.

«Это нехватка мостов и транспортных развязок. Ведь сегодня 40% киевлян живут на левом берегу, но работают там только 20%. Остальные вынуждены каждый день пересекать Днепр, чтобы добраться на работу. Мосты перегружены, и в пиковые часы нагрузка на них в три раза выше допустимой. С этой же проблемой связана критическая необходимость расширения линий метрополитена, в частности на Троещину. Проблемой является также ужасное состояние инженерных сетей и коммуникаций. И список можно продолжать», — заявил Владимир Колот.

«Мы в своей деятельности будем опираться на тех людей, которые поддерживают нашу партию и искренне желают изменить город к лучшему. Наиболее достойные из них возглавят районные организации партии», — добавил он.

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