Россия устроила бойню в Керчи и будет искать там «украинский след»

Происшествия

После взрыва в Керченском политехническом колледже, который прогремел около полудня 17 октября и унес 19 человеческих жизней, оккупационные власти Крыма заговорили о теракте. Некоторые из них даже начали обвинять в случившемся Украину. Правда, пока неофициально. Но от слухов до прямых обвинений в России обычно проходит довольно мало времени. Вскоре Кремль вполне официально может заявить о причастности к взрыву «украинской ДРГ». Действительно ли Москва попытается спихнуть всю вину на Украину и к чему это может привести, разбирались «ФАКТЫ».

— Россия всеми силами будет обвинять в случившемся в Керчи Украину, — говорит «ФАКТАМ» полковник запаса Олег Жданов, бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ. — Ведь главная задача РФ — показать агрессивность Украины и неспособность нашего государства идти на компромиссы и мирное урегулирование процессов в спорных вопросах. Для этого, вполне возможно, теракт в Керчи был организован российскими спецслужбами, как и взрывы на Каширском шоссе в Москве. После тех терактов было создано общественное мнение и началась вторая чеченская кампания. Это одно лекало, один шаблон.

— Российские политики уже заговорили о том, что все случившееся — дело рук «украинской ДРГ». Насколько эти заявления могут быть правдивыми?

— Всем известно, что украинский президент не изменяет на сегодняшний день своим принципам и целям: мирный план, не стреляем в ответ и тому подобное. Поэтому я больше чем уверен, что наши диверсионно-разведывательные группы даже на Донбассе не ходят через линию разграничения. Не стоит такая задача. Что тогда говорить о Крыме? Поэтому здесь если и была спецоперация, то исключительно российских спецслужб.

— Скажется ли это на активизации боевых действий на Донбассе и к чему в таком случае нужно готовиться?

— Надо быть готовыми к любым провокациям со стороны России, потому что она у нас сосед агрессивный и нужно понимать, что они нас не оставят в покое никогда. У Украины есть возможность только силой заставить не вмешиваться в наши внутренние дела. Что касается усиления военных действий, то их не будет. Потому что, даже если Россия и использует случившееся для дискредитации Украины, она больше будет преследовать политические цели. Кроме того, Москва понимает, что сегодня не 2014 год и западные спецслужбы прекрасно осведомлены о ситуации и четко работают по мониторингу тех процессов, которые происходят в близлежащих к России районах. Поэтому все это вряд ли приведет к серьезной эскалации.

С тем, что Россия «повесит» ответственность за взрыв в Керчи на Украину, согласен и генерал армии Николай Маломуж, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005-го по 2010 год. В комментарии «ФАКТАМ» он также высказал мнение, что даже после этого Кремль не решится на серьезные действия.

— Я вполне допускаю, что случившееся в Керчи может быть спровоцированной ситуацией. Ведь Россия отрабатывает свою провокационную модель против Украины на территории Крыма, — говорит Николай Маломуж. — В результате стоит ожидать не только усиления режима на границе, но и ограничения в перемещении граждан Украины. А возможно, даже акций в отношении наших представителей: задержаний, арестов, обвинений в подготовке и совершении терактов.

— Говорят, что случай в Керчи может стать предпосылкой для захвата юго-востока Украины. Действительно ли это так?

- Я думаю, что в данной ситуации Россия не решится на масштабную наступательную операцию. Это связано с тем, что в подобном положении разблокируется нейтралитет НАТО. Я знаю такую неофициальную позицию, что если Россия решил пробивать коридор на востоке Украины или с позиции Крыма, то будут консолидированы страны НАТО. И они готовы не только к политическим и дипломатическим шагам, но и к военной поддержке. Поэтому подобное вполне может вылиться в мировую конфронтацию. У меня есть предварительная информация, что Россия не решится на масштабные действия даже после случившегося в Керчи, несмотря на возможные обвинения в этом Украины. Уверен: Кремль четко это понимает.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали рассказ очевидцев о бойне в Керчи: людей расстреливали прямо в здании колледжа.

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