- 19:40 В США бабушка зарезала и запекла в духовке полуторагодовалую внучку
- 19:37 Катастрофа СУ-27 под Винницей: следствие отвергло базовую версию
- 19:17 Аристократ и просто мудрый человек: о чем рассказывал «ФАКТАМ» легенда «Динамо» Олег Базилевич
- 19:12 Кровавая бойня в Керчи: что известно на данный момент
- 19:00 Кто бы сомневался: пропагандисты Путина оперативно нашли виновных в теракте в Керчи
- 18:53 В Киеве новый вид мошенничества: как не попасться на крючок
- 18:41 Самая плодовитая женщина в мире к 40 годам родила 44 ребенка
- 18:31 Пробное внешнее оценивание-2019: названы даты
- 18:26 Россия устроила бойню в Керчи и будет искать там «украинский след»
- 18:17 Киевская афиша: 18–24 октября
Россия устроила бойню в Керчи и будет искать там «украинский след»
После взрыва в Керченском политехническом колледже, который прогремел около полудня 17 октября и унес 19 человеческих жизней, оккупационные власти Крыма заговорили о теракте. Некоторые из них даже начали обвинять в случившемся Украину. Правда, пока неофициально. Но от слухов до прямых обвинений в России обычно проходит довольно мало времени. Вскоре Кремль вполне официально может заявить о причастности к взрыву «украинской ДРГ». Действительно ли Москва попытается спихнуть всю вину на Украину и к чему это может привести, разбирались «ФАКТЫ».
— Россия всеми силами будет обвинять в случившемся в Керчи Украину, — говорит «ФАКТАМ» полковник запаса Олег Жданов, бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ. — Ведь главная задача РФ — показать агрессивность Украины и неспособность нашего государства идти на компромиссы и мирное урегулирование процессов в спорных вопросах. Для этого, вполне возможно, теракт в Керчи был организован российскими спецслужбами, как и взрывы на Каширском шоссе в Москве. После тех терактов было создано общественное мнение и началась вторая чеченская кампания. Это одно лекало, один шаблон.
— Российские политики уже заговорили о том, что все случившееся — дело рук «украинской ДРГ». Насколько эти заявления могут быть правдивыми?
— Всем известно, что украинский президент не изменяет на сегодняшний день своим принципам и целям: мирный план, не стреляем в ответ и тому подобное. Поэтому я больше чем уверен, что наши диверсионно-разведывательные группы даже на Донбассе не ходят через линию разграничения. Не стоит такая задача. Что тогда говорить о Крыме? Поэтому здесь если и была спецоперация, то исключительно российских спецслужб.
— Скажется ли это на активизации боевых действий на Донбассе и к чему в таком случае нужно готовиться?
— Надо быть готовыми к любым провокациям со стороны России, потому что она у нас сосед агрессивный и нужно понимать, что они нас не оставят в покое никогда. У Украины есть возможность только силой заставить не вмешиваться в наши внутренние дела. Что касается усиления военных действий, то их не будет. Потому что, даже если Россия и использует случившееся для дискредитации Украины, она больше будет преследовать политические цели. Кроме того, Москва понимает, что сегодня не 2014 год и западные спецслужбы прекрасно осведомлены о ситуации и четко работают по мониторингу тех процессов, которые происходят в близлежащих к России районах. Поэтому все это вряд ли приведет к серьезной эскалации.
С тем, что Россия «повесит» ответственность за взрыв в Керчи на Украину, согласен и генерал армии Николай Маломуж, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005-го по 2010 год. В комментарии «ФАКТАМ» он также высказал мнение, что даже после этого Кремль не решится на серьезные действия.
— Я вполне допускаю, что случившееся в Керчи может быть спровоцированной ситуацией. Ведь Россия отрабатывает свою провокационную модель против Украины на территории Крыма, — говорит Николай Маломуж. — В результате стоит ожидать не только усиления режима на границе, но и ограничения в перемещении граждан Украины. А возможно, даже акций в отношении наших представителей: задержаний, арестов, обвинений в подготовке и совершении терактов.
— Говорят, что случай в Керчи может стать предпосылкой для захвата юго-востока Украины. Действительно ли это так?
- Я думаю, что в данной ситуации Россия не решится на масштабную наступательную операцию. Это связано с тем, что в подобном положении разблокируется нейтралитет НАТО. Я знаю такую неофициальную позицию, что если Россия решил пробивать коридор на востоке Украины или с позиции Крыма, то будут консолидированы страны НАТО. И они готовы не только к политическим и дипломатическим шагам, но и к военной поддержке. Поэтому подобное вполне может вылиться в мировую конфронтацию. У меня есть предварительная информация, что Россия не решится на масштабные действия даже после случившегося в Керчи, несмотря на возможные обвинения в этом Украины. Уверен: Кремль четко это понимает.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали рассказ очевидцев о бойне в Керчи: людей расстреливали прямо в здании колледжа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...