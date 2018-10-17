Происшествия

В Киеве новый вид мошенничества: как не попасться на крючок

В последнее время киевляне все чаще сообщают в контакт-центр «Киевводоканала» о фактах мошенничества при опломбировании счетчиков воды и передаче их на коммерческий учет. Жители города жалуются, что в квартиры приходят неизвестные и, представляясь работниками «Мастергаза», предлагают за определенную плату опломбировать приборы учета воды (и поставить их на коммерческий учет).

В «Киевводоканале» рассказали, что таких полномочий они никому не предоставляли. А результат мошеннических действий — обманутые ожидания людей, которые так и не увидят квитанций с платежами за воду, где учтены показания якобы опломбированного счетчика. Надо помнить, что специалисты водоканала выполняют эту процедуру бесплатно, к тому же от «Мастергаза» на водоканал не поступает информация об опломбировании водомеров и передаче их на коммерческий учет.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, в «Киевводоканале» советуют проверять удостоверение работника, который предлагает вам услуги по опломбированию счетчиков воды. Помните: в документе-наряде настоящего сотрудника водоканала стоит номер вашей квартиры.

Напомним, что отныне в «Киевводоканале» можно опломбировать счетчик не только холодной, но и горячей воды. Заявки оставляйте в Центре обслуживания потребителей (телефоны (044) 202−02−02, 202−02−04, 200−73−55).

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как можно самостоятельно обеспечить квартиру в многоэтажке теплом и горячей водой, а также о том, с какими вопросами потребители могут обращаться в «Киевводоканал» в онлайн-режиме.

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