Мир

"Нет оправдания": в мире отреагировали на трагедию в Керчи

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отреагировал на теракт в аннексированной Россией Керчи, назвав его насилием против невинных людей, которому нет оправдания.

«Ужасное нападение на школу в Крыму. Нет оправдания такому насилию против невинных людей», — написал Волкер в Twitter.

Кроме того, соболезнования жертвам трагедии и их близким выразил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Выражаю сожаление и думаю о семьях учеников, которых убили в Керчи сегодня, и о раненых», — отметил Расмуссен.

Взрыв самодельного взрывного устройства и стрельба в политехническом колледже Керчи унес жизни 19 человек. Еще 37 человек получили ранения. Виновным в совершении преступления называют одного из студентов — Владислава Рослякова, который покончил с собой после совершения убийств.

Президент Петр Порошенко назвал события в Керчи трагедией. По его словам, Прокуратура АР Крым возбудила уголовное производство по статье «теракт».

«ФАКТЫ» же писали о том, как Россия может использовать ситуацию в Керчи для наступления на Донбассе.



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