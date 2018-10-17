- 21:34 Принято важное решение по стоимости газа для населения
- 21:15 Еще одна сенсация от 18-летней Ястремской: в Люксембурге одесситка разбила экс-первую ракетку мира
- 21:10 Кровавая бойня в Керчи: что известно на данный момент
- 21:07 "Нет оправдания": в мире отреагировали на трагедию в Керчи
- 21:03 Порошенко заявил о планах закрепить в Конституции курс Украины в НАТО
- 20:55 Twitter рассекретил тысячи аккаунтов российских троллей
- 20:43 Наступило время ретроградной Венеры: известный астролог предупредила об опасности
- 20:36 Бойня в Керчи: Росляков мог состоять в так называемой "группе Колумбайн"
- 20:25 Стало известно, как бойня в Керчи повлияет на ситуацию на Донбассе
- 20:07 Назван ведущий Национального отбора на «Евровидение-2019»
"Нет оправдания": в мире отреагировали на трагедию в Керчи
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отреагировал на теракт в аннексированной Россией Керчи, назвав его насилием против невинных людей, которому нет оправдания.
«Ужасное нападение на школу в Крыму. Нет оправдания такому насилию против невинных людей», — написал Волкер в Twitter.
Кроме того, соболезнования жертвам трагедии и их близким выразил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
«Выражаю сожаление и думаю о семьях учеников, которых убили в Керчи сегодня, и о раненых», — отметил Расмуссен.
Взрыв самодельного взрывного устройства и стрельба в политехническом колледже Керчи унес жизни 19 человек. Еще 37 человек получили ранения. Виновным в совершении преступления называют одного из студентов — Владислава Рослякова, который покончил с собой после совершения убийств.
Президент Петр Порошенко назвал события в Керчи трагедией. По его словам, Прокуратура АР Крым возбудила уголовное производство по статье «теракт».
«ФАКТЫ» же писали о том, как Россия может использовать ситуацию в Керчи для наступления на Донбассе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?