Вспышка кори в Винницкой области: найден источник заражения детей

Здоровье

В Винницкой области зафиксирована вспышка заболеваемости корью, в связи с чем приостановлен учебный процесс в двух школах Шаргородского района. Об этом сообщил Винницкий лабораторный центр Минздрава Украины.

Речь идет об общеобразовательных школах в селах Рахны-Лесовые и Копыстырин Шаргородского района.

Больше всего заболевших детей — 15 — зафиксировано в селе Рахны-Лесовые. Там каникулы в школе продлятся до 26 октября.

Медики установили, что источником инфекции послужили дети, которых не прививали от кори в связи с религиозным убеждениям их родителей.

Всего в области в 2018 году зарегистрировано уже полторы тысячи случаев заболевания корью, тогда как в 2017 году — только 106.

Ранее из-за вспышки кори временно остановили образовательный процесс в двух школах Надворнянского района Ивано-Франковской области.



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