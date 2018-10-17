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Вспышка кори в Винницкой области: найден источник заражения детей
В Винницкой области зафиксирована вспышка заболеваемости корью, в связи с чем приостановлен учебный процесс в двух школах Шаргородского района. Об этом сообщил Винницкий лабораторный центр Минздрава Украины.
Речь идет об общеобразовательных школах в селах Рахны-Лесовые и Копыстырин Шаргородского района.
Больше всего заболевших детей — 15 — зафиксировано в селе Рахны-Лесовые. Там каникулы в школе продлятся до 26 октября.
Медики установили, что источником инфекции послужили дети, которых не прививали от кори в связи с религиозным убеждениям их родителей.
Всего в области в 2018 году зарегистрировано уже полторы тысячи случаев заболевания корью, тогда как в 2017 году — только 106.
Ранее из-за вспышки кори временно остановили образовательный процесс в двух школах Надворнянского района Ивано-Франковской области.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.