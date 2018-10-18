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Взрывы и расстрел в Керчи: количество убитых и пострадавших увеличилось
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила о том, что в результате серии взрывов и стрельбы в Керченском политехническом колледже пострадали 68 человек, 18 погибли. Такие данные она привела в эфире телеканала «Россия-24».
По ее словам, шесть человек получили амбулаторную помощь, остальные госпитализированы.
Ранее Скворцова сообщила, что большинство раненых получили увечья от взрыва бомбы с металлическим наполнением. Десять крымчан находятся в реанимации, из них пятеро — в крайне тяжелом состоянии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 17 октября учащийся 4 курса колледжа Владислав Росляков заложил самодельную бомбу в столовой этого ученого заведения, а затем устроил стрельбу. Он покончил с собой в библиотеке, при нем обнаружено 150 патронов. Предполагаемый преступник получил лицензию на ношение оружия в сентябре после достижения совершеннолетия. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК РФ). В Крыму объявлен трехдневный траур. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.
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