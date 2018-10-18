Украина

Украине необходимо создание межвидовой группировки, в которой слабость морской составляющей будет компенсирована авиационной составляющей и мощной береговой группировкой. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил экс-командующий ВМС Украины в 2014—2016 годах Сергей Гайдук.

«Что касается военного аспекта, военной составляющей, Украине необходимо создание межвидового группировки. Зная слабость морской составляющей, она должна быть компенсирована авиационной составляющей и мощным береговым группировкой. И как один из вариантов, в случае обострения ситуации и прямых военных действий на море, — использование взрывных и невзрывных минных заграждений как защита прибрежной территории от возможной высадки десантов, диверсионных групп и провокаций с морского направления», — считает он.

По мнению эксперта, в состав межвидовой группировки должны входить сухопутная, авиационная, морская и специальная оперативно-боевая составляющие.

«Я имею в виду систему наблюдения, систему разведки, в том числе использование беспилотных летательных аппаратов. Будет очень полезно и выгодно, если мы заранее будем понимать замысел противника», — пояснил экс-командующий ВМС.

Сергей Гайдук отметил, что Азовское море — не является тем водоемом, где решаются геополитические задачи. По его словам, это внутреннее море, поэтому все действия военного характера, которые будут происходить на этом море, будут тактического характера. В то же время не стоит исключать прямой конфликт с агрессором.

«Мы должны учитывать то, что осенне-зимний период на Азове сложный за счет льда. Поэтому каких-либо активных действий на море, с учетом того, что зимой там постоянно работают ледоколы, я не вижу смысла ожидать. Но к диверсиям со стороны так называемых флотов „ДНР“ надо ожидать. К этому мы должны быть готовы», — заявил Гайдук и добавил, что прямое обострение на Азове будет зависеть от действий Украины на суше.

Напомним, что для увеличения численности своих надводных сил в Азовском море, Россия перебросила туда два корабля ПСКР-920 (б/н 178) «Сыктывкар» и ПСКР-921 «Кизляр» (б/н 177) проекта 10 410 «Светляк» Береговой охраны ФСБ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», командующий ВМС Игорь Воронченко рассказал о готовности флота ответить силой агрессору, заверив, что «второго Крыма» не будет.

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