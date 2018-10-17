Украина

Второго «Крыма» не будет: командующий ВМС рассказал о готовности флота ответить силой агрессору

ВМС Украины готовы применить силу против РФ в случае обострения ситуации на морях. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами (ВМС) ВСУ Игорь Воронченко в интервью агентству BBC.

При этом главком уточнил, что дело касается также и браконьерства, которое неоднократно фиксировали на территориях, принадлежащих Украине.

Воронченко уверен — ВМС Украины малыми силами на море способны выполнять соответствующий перечень заданий и, если будет необходимо, военные силы смогут подобное доказать.

«Если будет какое-то обострение, мы применим силу. Если они пойдут на жесткую дестабилизацию, будем адекватно отвечать — сопровождать свои суда, находиться в тех районах, где ведется рыболовство и другие виды промысла… Да, нас меньше, потенциал не такой, но свою задачу будем выполнять… Второго Крыма не будет, и ситуация не повторится», — уверен Воронченко.

По мнению главкома, открытая агрессия на море станет последним шагом умирающей «империи зла» РФ, поэтому она вряд ли пойдет на это.

Сейчас россияне каждый день делают какие-то «сюрпризы», используя новые методы грязных, непрямых действий.

«На пятом году войны мы уже научены и приспособились к этому. Прогнозируем, что будет дальше. Другого выхода нет, кроме как отстаивать свою независимость», — считает главком.

Сейчас основными зонами внимания, по его мнению, являются

банкротство портов, социальная дестабилизация в Приазовье, а также препятствование свободному судоходству в Азовском море.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине вступило в силу решение Совета национальной безопасности Украины о контрмерах против агрессивного поведения России в Азовском море. Соответстующий указ подписал 12 октября президент Петр Порошенко.

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