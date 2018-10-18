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В Киеве ночью сгорел Mercedes бизнес-класса: опубликованы фото
В ночь на 18 октября в Киеве загорелся и практически полностью сгорел Mercedes E 250. Инцидент произошел около 4:40 на проспекте Маяковского, 32, на одном из спальных районов столицы.
Один из очевидцев сообщил, что он услышал два громких хлопка и пошел в сторону этого звука. Во дворе дома он обнаружили объятый пламенем автомобиль Mercedes E 250, сообщает «Информатор».
По его словам, он сразу же позвонил спасателям. На вызов пожарные приехали оперативно, однако к этому моменту машина успела выгореть практически полностью. Владелец автомобиля не исключает поджог, хотя явных врагов у него не было.
Во время пожара уцелела только задняя часть автомобиля. Температура горения была такая высокая, что оплавились пластиковые детали машины, которая была припаркована неподалеку. На месте работал экипаж патрульной полиции, две пожарных машины и карета «скорой».
Как писали «ФАКТЫ», случаи возгораний автомобилей не являются редкостью в Киеве. Так, в ночь на 15 октября в центре Киева сгорел автомобиль Porsche Panamera. По предварительным данным, пожар спровоцировал неисправный мотор автомобиля. А в начале октября в Киеве сгорела СТО с семью легковыми автомобилями.
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