Общество

"Путину мы не нужны": в Донецке рассказали о настроениях на оккупированном Донбассе

Люди, оставшиеся на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей , даже те, кто звал на помощь Путина, приветствовал «русскую весну» и поначалу во всем поддерживал «новую власть», за время оккупации поняли, что России и Путину они не нужны, жизнь их становится все хуже, а впереди не видно окончания этой страшной трагедии, которая обрушилась на Донбасс. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказали коренные дончане Сергей Иванович и Мария Павловна Лещенко (настоящая фамилия не названа из соображений безопасности).

«Никто не верит, что этот кошмар скоро закончится. У нас, скорее, наступило привыкание. Всем все надоело», — так ответили они на вопрос журналиста о настроениях в Донецке.

Пенсионеры описали один эпизод из своей последней поездки на «большую Украину».

«Среди нас была сварливая пассажирка. Она материлась, ссорилась с водителем маршрутки. А когда немного поостыла, сказала: „У нас ничего не изменится. Так будет всегда. Путину мы на … не нужны“. Первое. Слава Богу, что не обвиняла во всем Порошенко. Второе. Она сделала правильный вывод. Третье. Если даже до таких дошло, что России Донбасс не нужен… На днях слышали занятный диалог двух продавщиц на рынке. „Телевизор невозможно смотреть. Эти все обещают и обещают“. — „А я его и не включаю, чтобы нервы не трепать. И че там Путин?“ Получается, что терпець урвався даже у тех, кто горячо любит Россию», — сделали вывод пожилые дончане.

Пенсионеры признали, что сейчас, по сравнению с началом войны, обстановка стала лучше. Есть продукты, хотя и некачественные. Пенсии даже домой приносят. В 2015—2016 годах возле отделений банков немощные старики стояли часами, чтобы получить свои копейки.

«И за квартиру платить легко, так как не надо обходить каждую коммунальную контору. Они восстановили книжки. Только там теперь двуглавая птичка нарисована…», — добавили пожилые люди.

Они ждут Украину, хотя понимают, что возможно, это будет нескоро.

О том, как живет оккупированная территория Донбасса, что чувствуют люди, оставшиеся за линией разграничения, чего хотят многие из них, и как изменились их настроения за годы войны, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Да, мы „попали“: жители Донецка рассказали „ФАКТАМ“ о выживании в оккупации».

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