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Дело рук спецслужб: военный объяснил, почему теракт в Керчи выгоден России
Теракт в Керчи мог быть организован российскими спецслужбами, чтобы обвинить в этом Украину. Об этом рассказал «ФАКТАМ» полковник запаса, бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов.
«Россия всеми силами будет обвинять в случившемся в Керчи Украину. Ведь главная задача РФ — показать агрессивность Украины и неспособность нашего государства идти на компромиссы и мирное урегулирование», — заявил он.
Военный эксперт допускает, что теракт организовали для того, чтобы сформировать антиукраинское общественное мнение, которое необходимо перед очередной эскалацией российско-украинской войны.
«Вполне возможно, теракт в Керчи был организован российскими спецслужбами, как и взрывы на Каширском шоссе в Москве. После тех терактов было создано общественное мнение и началась вторая чеченская кампания. Это одно лекало, один шаблон», — заявил Жданов.
Он категорически исключил возможность причастности к инциденту украинских спецслужб, как об этом утверждает российская пропаганда.
«Всем известно, что украинский президент не изменяет на сегодняшний день своим принципам и целям: мирный план, не стреляем в ответ и тому подобное. Поэтому я больше чем уверен, что наши диверсионно-разведывательные группы даже на Донбассе не ходят через линию разграничения. Не стоит такая задача. Что тогда говорить о Крыме? Поэтому здесь если и была спецоперация, то исключительно российских спецслужб», — уверен полковник запаса.
Полный текст интервью Олега Жданова «ФАКТАМ» о причинах и последствиях недавнего теракта в Керчи читайте в материале «ФАКТОВ»: Россия устроила бойню в Керчи и будет искать там «украинский след».
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.