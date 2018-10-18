Откуда взялись воры в законе и чем они занимаются

Украина

История преступности составляет неотъемлемую часть истории человечества. Согласно Библии, первым преступником-братоубийцей стал первый же рожденный на Земле человек — Каин, сын Адама и Евы. Долгие годы, начиная с первобытно-общинного строя, люди защищали себя от преступников самостоятельно. Но с возникновением городов и становлением государств зафиксированы и организованные попытки борьбы общества с преступниками. Так, в Древнем Риме для этой цели были созданы специальные городские когорты. Но и преступность не стояла на месте. Злоумышленники не только организовывались в шайки и банды. История знает случаи, когда преступники создавали целые государства, такие, например, как Республика пиратов. В настоящее время подобных стран, открыто декларирующих свою преступную сущность, нет, но есть подпольные империи, которые имеют большое влияние на жизнь общества. Одна из них — мир воров в законе.

— Воры в законе появились в 30-х годах прошлого века в тюремных учреждениях Советского Союза. Изначально это были сильные личности, которые могли управлять процессами, организацией преступного мира именно за решеткой. И в состав их входили только воры-медвежатники, квартирные, карманные воры… Не попадали в эту категорию, например, те, кто воровал белье с чердаков (таких называли раньше голубятниками), мелкие воришки и так далее.

И, конечно, был определенный свод негласных правил, который определял жизнь воров в законе. Это неприятие всего, что связано с гражданским обществом, это быть вне политики, не иметь постоянной семьи, придерживаться воровских понятий… В настоящее время все эти правила не соблюдаются, — рассказал «ФАКТАМ» первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

*Вячеслав Аброськин: «Сегодня воры в законе имеют прямое отношение ко всем процессам, происходящим в Украине»

— Что такое современный вор? У него на Кипре вилла, имущество и счета в иностранных банках за пределами Украины. Это богатый человек, который управляет всеми процессами общественной и политической жизни в Украине. И сейчас он занимается не просто сбором денег с квартирных краж. Воры — это и рейдерские захваты, приватизация государственных предприятий и сбор урожая. Они вмешиваются в общественную и политическую жизнь страны. Проводят встречи с представителями различных партий, пытаются влиять на выборные процессы на всех уровнях. Занимаются тем, чем воры с историей никогда не стали бы заниматься.

Для воров нет границ. Сегодня они имеют прямое отношение ко всем процессам, происходящим в Украине, и стремятся овладеть ситуацией практически по всем направлениям. В том числе — прокурорами, судьями, полицейскими и сотрудниками Службы безопасности. Есть такие воры, которые вкладывают деньги в будущее: находят сотрудников, молодых людей, в которых инвестируют деньги, чтобы они поднимались по карьерной лестнице, чтобы потом контролировать все процессы, которые происходят в нашем государстве.

Полное интервью с генералом Вячеславом Аброськиным читайте здесь. А сегодня «ФАКТЫ» продолжают публиковать фрагменты истории воровского мира.

Попытки подчинить, подмять под себя государство воры предпринимали и раньше. Ровно триста лет назад родился Иван Осипов, известный под именем Ванька-Каин и подчинивший себе воровской мир и полицию Москвы. Вор Ванька-Каин предложил свои услуги Сыскному приказу в поимке «коллег». Однако, получив в распоряжение вооруженное подразделение, за несколько лет построил целую воровскую империю. Отлавливая и отдавая под суд мелких преступников, он за мзду укрывал крупных. Занимался вымогательствами и грабежами. В конце концов на борьбу с ним и его бандой в Москву прислали военные подразделения из Петербурга. Весь состав Сыскного приказа был заменен новым, а Осипова осудили на смертную казнь, которую заменили пожизненной каторгой.

Говорят, именно в честь Ваньки-Каина воры в царской России, да и после Октябрьского переворота, называли себя «иванами». Профессиональные преступники того времени — убийцы, разбойники, воры, — называли себя «бродягами». Впрочем, и поныне многие «блатные» уважительно называют так представителей воровского мира. Именно из «бродяг» формировалась уголовная элита — «иваны». Паспортов у них не было, а при поимке полицией «бродяги» назывались «Иванами Ивановыми». Они управляли жизнью в тюрьмах и на каторгах, руководили преступниками на свободе, создавали свои правила и законы, согласно которым вершили суд и решали спорные вопросы.

Именно с тех пор в ходу наколка «Не забуду мать родную» — «матерью» для них была тюрьма. «Иваны» обычно были хорошими психологами. Общаясь с новичками, впервые попавшими за решетку, они красиво описывали воровские понятия и законы, чем привлекали в мир «бродяг» молодое пополнение.

Полтораста лет назад «иваны» понимали выгоду сотрудничества с администрациями тюрем и каторг. Их обычно назначали старостами в камерах, они занимали «теплые» места на каторгах, якобы сотрудничая с начальством. На самом же деле — просто пользовались положением, чтобы облегчить жизнь себе и товарищам по заключению, одновременно реально управляя жизнью всех заключенных.

В 20—30-х годах прошлого века в СССР начал формироваться свой «воровской кодекс». Отбывшие сроки «блатные» соблазняли воровской романтикой дворовую шпану, в результате чего влияние преступного мира росло. Многие преступники, чтобы повысить свой статус, называли себя «князьями», рассказывали, что были белыми офицерами, ведут свой род от дворян. Появились новые «воровские масти», на вершине которых воцарились воры в законе — бывшие «иваны».

Получить «корону» вора мог далеко не каждый. Особым уважением в воровской среде пользовались карманники, «медвежатники», взломавшие не один десяток сейфов, и другие умельцы, отсидевшие не один срок и заработавшие большой авторитет. Насильники или хулиганы, по пьяни попавшие за решетку, в «блатном мире не котировались. Уже не пользовались уважением те, кто сотрудничал с администрацией тюрем и лагерей, имел карточные долги, служил в армии…

Когда намечалась коронация нового вора, по тюрьмам рассылались «малявы» о том, что такой-то стремится к воровскому званию. И те, кто знал о числящихся за кандидатом грешках, обязаны были сообщить об этом. Впоследствии на сходке, которая могла быть организована как за решеткой, так и на свободе, проходила сама «коронация», чем-то напоминавшая партийные собрания. «Кандидат» должен был предоставить рекомендации нескольких «воров со стажем». Раньше достаточно было присутствия на сходке двух «законников» с рекомендациями, но в последнее время в связи с наплывом «новых воров», иногда даже «баланды не хлебавших», «коронации» проводятся в присутствии большого количества лидеров сообщества. Также, «стремящимся» рекомендуют запастись десятком-другим рекомендаций.

Когда-то на «коронации» присутствующие осматривали тело кандидата, проверяя, нет ли на нем порочащих воровское звание наколок. После чего собравшихся опрашивали, нет ли у них возражений против кандидата. Обычно возражений не было, поскольку все согласовывалось заранее. Если же кто-то возражал, он должен был предоставить веские доводы против. В конце процедуры «стремящийся» клялся в верности воровскому миру. Вскоре после «коронации» вор мог набить себе наколки: звезды под ключицами и на коленях, коронованный орел на груди и другие. Как проводится эта процедура сейчас — малоизвестно. Но, говорят, многие «формальности» на ней уже давно не соблюдаются.

Созданному в 1930-х годах ГУЛАГу (Главному управлению лагерей ОГПУ-НКВД) воры пришлись впору: несмотря на то, что они не работали и формально не сотрудничали с администрацией лагерей, уголовники контролировали все «хлебные» должности заключенных (а также и многих вольнонаемных). В то же время воры и их «блатное окружение фактически помогали администрации держать зэков в узде, управляя жизнью лагеря изнутри. Из-за этого возникла версия, что возникновению касты воров в законе способствовали чекисты.

Впрочем, были далеко не паиньками. О подлости и жестокости «блатных», о методах, которыми они поддерживали дисциплину в лагерях и способствовали выполнению норм выработки, чтобы выжить самим, хорошо и доходчиво написал, например, Варлам Шаламов, сам прошедший ад ГУЛАГа.

Но за полтора десятка лет воров стало слишком много. Точное число их установить практически невозможно, но речь шла уже о нескольких тысячах. Контроль над лагерями стал ускользать от администрации. И тут опять на выручку ей пришли воры — бывшие.

Во время Второй мировой часть воров и «блатных» откликнулась на призыв идти воевать. Но, отвоевав, многие из них опять попадали за решетку. Здесь их, как нарушивших воровские понятия, бывшие «коллеги» обозвали «суками», «польскими ворами» и начали истреблять. «Сукам» пришлось защищаться. Они организовывались и даже вербовали в свои ряды остававшихся до тех пор «на понятиях» законников — когда уговорами, хитростью, когда путем насилия. Администрация зачастую в этом помогала, то закрывая глаза на беспредел, то открыто становясь на сторону «сук». Например, вора, отказывающегося нарушить понятия, могли перевести в беспредельную бригаду, где того насиловали.

«Сучьи войны» продолжались около десяти лет. Администрация селила рядом «ссученных» и воров с «блатными» и просто наблюдала, как те убивают друг друга. Были даже «сучьи зоны», куда свозили воров на перевоспитание (фактически — на смерть). А также — «сучьи этапы», которые периодически перекидывали с зоны на зону, чтобы ликвидировать там воровское влияние. И к 1960-м воров в законе почти не осталось, а большинство тех, которые выжили, старались не афишировать свой статус.

Но за пару десятков лет выросло новое поколение воров. На борьбу с ними бросили КГБ, для них и других «отрицательно настроенных осужденных» в 1980-е годы создали несколько ЕКПТ — единых помещений камерного типа, в народе прозванных «белыми лебедями» — по неофициальному названию первого такого ЕКПТ под Соликамском. Фактически это были тюрьмы, в которые благодаря внутренним инструкциям можно было поместить «неудобных» осужденных, несмотря на то, что в их приговоре содержание в тюрьме предусмотрено не было. Многие не выдерживали такого режима в тесном пространстве, «насыщенном» ворами и прочим «отрицаловом». Из-за этого возникали конфликты. Сидельцы убивали друг друга или умирали, не вынеся условий содержания. Ужесточался режим на других зонах. В ответ по Союзу прокатились бунты арестантов, но были без сантиментов подавлены.

А на воле к этому времени воры договорились с цеховиками (подпольными бизнесменами), что те будут отдавать 10 процентов своих доходов в воровской общак. Состоялось несколько крупных сходок, на которых спорили об изменении понятий, воровских правил. В частности, обсуждали, надо ли внедряться во власть. Славянские воры во главе с «Васей Бриллиантом» (вскоре умершим в «белом лебеде») в основном выступали за то, чтобы придерживаться старых понятий. Кавказцы — за то, чтобы идти во власть самим или проталкивать туда своих людей. К единому мнению не пришли. В результате к 1990-м годам в Грузии воры фактически заполонили страну, а законник Джаба Иоселиани впоследствии стал министром обороны. Вскоре выгоду внедрения во власть поняли и славянские воры.

Поскольку в Грузии воры стали проблемой государственного масштаба, то для ее решения были приняты специальные антиворовские законы.

«Вор в законе, согласно их кодексу чести, не может отрицать, что он вор. Благодаря этому мы в Грузии полностью избавились от организованной преступности: приняли нужный закон и посадили всех воров», — рассказывала Хатия Деканоидзе во время руководства Нацполицией Украины. Конечно, все было не так просто, но воры из Грузии теперь разъехались по всему миру. И значительное количество их находится в Украине.

В настоящее время воровские традиции и обычаи изменились. После того как в воры начали принимать за деньги, такие понятия, как нестяжательство, отказ от роскоши и семьи, от общения с властями, устарели. Для воров-«скороспелок», получивших звание за деньги, появилось даже отдельное название — «апельсины». Еще их часто называют «лаврушниками» — поскольку большинство из них из Закавказья, где выращивают лавр, и деньги на покупку воровского звания, мол, заработали на продаже лаврового листа.

Так сложилось, что большинство теперешних воров — родом из Грузии и других стран Закавказья. Кавказцы, которых также называют «пиковыми», в отличие от славянских воров, даже создают кланы, где воровское звание вслед за отцом «по наследству» получают сыновья. Иногда — в совсем юном возрасте, едва достигнув совершеннолетия. Славянские воры в основном коронуются в более зрелом возрасте, доказав свою преданность воровскому миру. До недавних пор среди них почти не встречались купившие звание за деньги.

Одним из таких воров в Советском Союзе был «ровесник революции» «Васька Псих» — уроженец Харьковской области Василий Якименко. Прозвище он получил за резкий характер и неожиданные выходки. Так, при оглашении ему смертного приговора в Ростове Якименко вырвал себе глаз и бросил его в лицо прокурору. Несколько раз он избежал расстрела — «высшую меру» неоднократно заменяли на 25 лет лагерей. Но почти всякий раз ему удавалось удачно бежать. Каждый раз он брал с собой товарища, которого, когда заканчивался провиант, съедал. Таких побегов у него было четыре.

*"Васька Псих" (слева), справа, предположительно, — вор в законе «Колька Чахотка» (Николай Сушков, в 1989 году убит в колонии в Оренбургской области)

Начав с карманных краж, «Псих» «дорос» до ограбления квартир и разбоев. Его группа «гастролировала» по всему Советскому Союзу. А в 1970-х годах, когда из СССР разрешили выезжать евреям, «Псих» сотоварищи вернулся на родину. Банда переключилась на выезжающих, которые старались распродать нажитое имущество, переводя все сбережения в золото, драгоценности и валюту.

Иногда отбирали нажитое силой, иногда, как рассказывал «ФАКТАМ» ветеран угрозыска, использовали хитрость. Разузнав все о богатой семье, дожидались, пока хозяин уйдет из дома, после чего звонили хозяйке. Представлялись знакомыми мужа, которого только что арестовали, но он успел попросить перезвонить домой, чтобы жена перепрятала ценности у родственников на случай обыска. Когда испуганная женщина выходила с собранным добром, ее встречали «сотрудники КГБ», все «изымавшие». Обычно в милицию пострадавшие не жаловались.

Впрочем, сам Якименко в это время «на дело» уже не ходил. Ввиду пожилого возраста он только руководил своей бандой. Умер он в 1984 году в Харькове, где и похоронен. Суммарное количество лет по приговорам превысило его возраст почти вдвое.

В харьковский период с «Психом» был дружен еще один авторитетный в криминальных кругах уголовник — карманник Александр Кочев. Из-за телосложения его называли «Худым», но более известен он стал как вор в законе «Вася Корж». Уроженец Дальнего Востока Кочев был всего лишь на пару лет моложе Якименко. Выходец из семьи болгарских крестьян-переселенцев называл себя дворянином, сыном белого офицера, поэтому был ярым антикоммунистом.

Как и «Псих», «Корж» жестко придерживался воровских понятий, с детского возраста «набрав» судимостей на сотню лет. И так же умел сбежать из-под стражи (более десятка побегов) и скрываться от милиции под вымышленными именами. Так, в 1949 он бежал с прииска в Магаданской области и скрывался семь лет. Поймали его в 1956 году в Ворошиловградской области, тогда он получил 20 лет, которые и отбыл от звонка до звонка. А в 1993 году «Корж» короновал самого известного в наше время украинского вора в законе «Лёру Сумского».

*"Вася Корж" (слева) и Вадим Туманов (советский золотодобытчик, российский бизнесмен) познакомились в колымских лагерях

Большую часть «заработанного» им и теми, кого он курировал на воле, Кочев направлял на «грев» зон и тюрем. До самой смерти «Корж» пользовался огромным влиянием в уголовном мире. К нему как к третейскому судье ехали решать споры за тысячи километров. Умер и похоронен в 1996 году в Харькове, так и не нажив никакого имущества. Впрочем, в последние годы уголовники подарили ему домик на окраине города.

Отметим, что, выходя на волю в конце 1980-х — начале 1990-х, многие воры сталкивались с испытанием богатством. Расплодившиеся в это время уголовники старались «приобрести» себе этакого «карманного вора в законе», «купив» его не только деньгами, но и подарками: иномарками, квартирами, импортной техникой и прочей роскошью, которой он никогда не видел в застойные советские времена. Заимев такого вора «бригадные» повышали свой статус. Кроме того, они надеялись, что, выступая третейским судьей в различных разборках, «прикормленный» вор склонится на их сторону. И выдерживали такое испытание далеко не все воры.

Впрочем, и везло так не всем. Легенда киевского уголовного розыска Борис Хряпа (уголовники прозвали его «правильным ментом»), ныне, увы, покойный, рассказывал в свое время корреспонденту «ФАКТОВ» о старом воре. Выйдя на свободу совсем больным, тот приехал в Киев и обратился за помощью к местным уголовным авторитетам, входившим в силу в конце 1980-х. Они же, передав ему сотню рублей, отвернулись от законника.

Тем не менее в начале 1990-х годов воры в законе на территории бывшего СССР, а в дальнейшем — и в других странах мира, создали разветвленную преступную организацию. Которая, несмотря на внутренние противоречия, имела тогда и имеет сейчас огромное влияние на преступность, экономические и политические процессы во многих странах.

Ходят легенды, что после распада Советского Союза с ними боролась тайная организация «Белая стрела», с помощью которой правоохранители и спецслужбы бывших советских республик пытались побороть захлестнувшую молодые государства волну преступности. По одной из версий, ее создали бывшие сотрудники «органов», поняв, что бороться легально и законно они не могут: бандиты «скупали» на корню судей, милиционеров, прокуроров, политиков. По другой — «Белая стрела» была создана на основе спецподразделений «В» и «С» КГБ, которые якобы занимались ликвидацией главарей преступных группировок и других «нежелательных личностей» во времена СССР.

Воров и уголовных авторитетов расстреливали, взрывали, их находили отравленными в ночных клубах и тюрьмах, воры попадали в аварии или просто исчезали… Примечательно, что многие из убитых и исчезнувших имели не только большие бизнес-империи, но и, как например Отари Квантришвили, подкрепленные деньгами политические амбиции. Гибли не только воры, но и не связанные напрямую с преступным миром бизнесмены и политики.

За несколько лет практически несколько раз сменилась верхушка «теневой власти» России и по прежнему тесно связанных с нею бывших советских республик. Злые языки утверждают, что перекрасившиеся коммунисты с помощью киллеров-ликвидаторов из бывшего КГБ таким образом пытались сохранить свое руководящее положение, убрать конкурентов. Правоохранители же называют «Белую стрелу» вымыслом. Мол, бандиты сами себя перебили.

Любители же конспирологических версий намекают, что Александр Солоник («Саша Македонский»), взявший на себя три десятка громких убийств первой половины 1990-х, явно был под «крышей» спецслужб. Ведь из московского СИЗО-1 («Матросская тишина») до него сбежать никто не мог. Да и после него таких случаев было всего три и двоих беглецов задержали на следующий день, а еще одному удалось погулять на воле пару месяцев.

Солоник же смог не только бежать, но и уехать в Грецию, где жил почти два года с подругой-моделью. Говорят, там его в обмен на информацию охраняли греческие спецслужбы. Но недоохраняли: «Македонского» нашли задушенным, а его подругу — порезанной на кусочки. За эти убийства были осуждены несколько человек — якобы они «сыграли на опережение», поскольку Солоник готовился их убить. Впрочем, поклонники теории заговора считают, что «Сашу Македонского» убрали потому, что он слишком много знал.

А еще одна версия гласит, что «Белую стрелу» выдумали сами правоохранители для устрашения преступников и повышения своего рейтинга у населения.

Как бы то ни было, но воры в законе продолжают здравствовать и развивать свою подпольную организацию. Несмотря на то, что периодически разные группы в ней ведут войны, убивая «коллег». Они покупают чиновников и депутатов, судей и правоохранителей, создают бизнес-империи и сами идут в политику. Да и подпольным это сообщество теперь назвать тяжело.

Ранее «ФАКТЫ» подробно рассказывали о «Лёре Сумском», «Неделе», «Полтаве» и других украинских ворах в законе.

*Фото Георгия Лазуренко, портала Праймкрайм

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