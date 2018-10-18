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- 10:38 18-летняя Дарья Билодид выиграла еще одно «золото» чемпионата мира
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18-летняя Дарья Билодид выиграла еще одно «золото» чемпионата мира
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид следом за победой на взрослом чемпионате мира, проходившем в Баку (Азербайджан), стала сильнейшей и на молодежном мировом первенстве, который проходил в столице Багамских островов Нассау.
Дарье, несмотря на прошлые успехи, пришлось начинать свое выступление с первого раунда. На пути к решающему поединку наша соотечественница одолела четырех соперниц, с тремя из которых завершила противостояния досрочно, а в финале встретилась с Йошидой Саной из Японии, которая ранее больших успехов в карьере не имела.
В итоге, Билодид вновь одержала досрочную победу, и таким образом продолжает оставаться непобежденной в 2018 году — последний раз Дарья уступала еще в августе 2017-го на чемпионате мира. Благодаря победе на молодежном первенстве украинка прибавила 700 очков, и продолжает возглавлять мировой и олимпийский рейтинги в своей весовой категории до 48 кг.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская спортсменка Дарья Билодид признана лучшей в мире.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!