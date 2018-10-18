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Аномальный октябрь: в Киеве побито еще два температурных рекорда
В Киеве 17 октября был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до +24 °С, что на 3,7 °С выше предыдущего максимума для этого дня, который был зафиксирован в 1885 и 1990 годах. Об этом сообщили на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
«В связи с этим и среднесуточная температура также превысила на 0,9 °С историческое значение 1967 года. Она составила + 15,9 °С, а это соответствует температуре настоящего лета», — говорится в сообщении.
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Как писали «ФАКТЫ», установившаяся в последние дни в Украине теплая погода продлится недолго. По словам начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислава Билыка, похолодание в Украину придет уже 21 октября.
Отметим, что 16 октября в Киеве также был побит температурный рекорд для этого дня: столбики термометров показали плюс 23.
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