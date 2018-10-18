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- 7:31 Дожди, штормовой ветер и заморозки: какой будет погода в ближайшие недели
Дожди, штормовой ветер и заморозки: какой будет погода в ближайшие недели
Установившаяся в последние дни в Украине теплая погода дает надежду на то, что настоящая осень приходить не спешит. Особенно в это поверили после того, как 16 октября в столице был побит температурный рекорд для этого дня: столбики термометров показали плюс 23. Правда, некоторые синоптики уже начали поговаривать о том, что тепло, принесенное в Украину антициклоном Viktor, постепенно уходит и на смену ему придет похолодание. Действительно ли украинцам уже пора настраиваться на настоящую осеннюю погоду, узнавали «ФАКТЫ».
По словам начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислава Билыка, похолодание в Украину придет уже 21 октября.
— Первыми его ощутят жители западных, северных и части центральных областей. Но уже со следующей недели похолодание распространится по всей Украине, кроме востока. Ночная температура будет колебаться от +1 до + 6 градусов, а днем термометры покажут 10−15 выше нуля, — говорит Билык. — Вместе с похолоданием в Украину придут и осадки. В начале следующей недели дожди будут умеренными, но уже к ее концу усилятся. Если в первые дни недели основная масса осадков ожидается на севере и западе страны, то ближе к следующим выходным (27—28 октября. — Авт.) дожди переместятся на юг и восток.
Будет в Украине и ветрено. По словам начальника отдела метеопрогнозов, в южных и восточных областях возможны даже штормовые ветра, скорость которых будет достигать 15—20 метров в секунду. «Но ничего чрезвычайного не ожидается», — добавил он.
С этим прогнозом согласен и народный синоптик Леонид Горбань. Правда, как он сказал «ФАКТАМ», резкое похолодание придет в Украину 23 октября.
— 23—24 октября в Украине ожидается резкое снижение температуры до 4—7 градусов тепла. На таком уровне столбики термометров продержатся до 31 октября. При этом 28−29 октября пройдет холодный дождь, временами переходящий в мокрый снег, — говорит народный синоптик. — А вот ноябрь в Украине будет характеризоваться температурными перепадами: с 1 по 5 ноября ожидается плюсовая температура, а уже в следующие три дня — ночные морозы. Потом снова плюсовая температура. И так будет практически до 23 ноября. А уже с этого числа ожидается серьезное понижение: ночью столбики термометров опустятся до минус 9. Правда, с 28 ноября снова потеплеет и плюсовая температура продержится до конца месяца.
Что касается осадков в ноябре, то они будут чередоваться: 2−3 ноября возможен дождь, а 6—7 и 14−16 ноября — мокрый снег. А вот первый нормальный снег выпадет 27 ноября, но пролежит он недолго и уже на следующий день его смоют дождь и мокрый снег.
— Когда в Украине выпадет настоящий снег, который сразу не растает?
— Первый снег, который продержится несколько дней, ожидается аж в последних числах декабря. Правда, и он пролежит только до первых чисел января. Это связано с тем, что в первой половине января также ожидаются температурные скачки от минуса до плюса. Нормальная зима в Украине, по моим подсчетам, начнется только с 16—17 января.
С таким прогнозом на зиму согласны и другие синоптики, высказывавшие ранее мнение о том, что она готовит украинцам неожиданности и рекорды. Согласно прогнозам, зима в этом году будет теплой и дождливой. Правда, не исключены и морозы до минус 20.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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