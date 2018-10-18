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Люди и звери

Рекорд Украины: гусю с необычным цветом глаз исполнился 31 год (фото)

11:21 18 октября 2018   187
гусь
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

В Национальный реестр рекордов Украины внесен гусь-долгожитель, которому исполнилось 31 год.

— Птица дожила до столь почтенного возраста благодаря тому, что у нее голубые глаза: по этой причине гусю решили сохранить жизнь, — рассказала «ФАКТАМ» руководитель проекта «Национальный реестр рекордов Украины» Лана Ветрова. — Покойная владелица гуся Гоши бабушка Анна, души не чаяла в питомце. Он отвечал ей взаимностью: ходил за хозяйкой по пятам не только по двору и огороду, но и в магазин, ждал ее возле сельской поликлиники…

Так что, на мой взгляд, это история не о рекорде, а об актуальных во все времена ценностях — добре, милосердии и любви. Бабушка хотела, чтобы Гошу за его почтенный возраст признали рекордсменом. Ее мечту осуществила родственница Лидия Тимошик из села Володькова Девица Черниговской области. Мы провели проверку и установили, что Гоша действительно самый старый гусь в Украине.

*Нынешняя владелица гуся Лидия Тимошик с Ланой Ветровой и рекордсменом

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Великобритании кошка предупредила хозяйку, что у нее развивается рак груди.

А встреча американского военного летчика со своим собакой после полугодовой разлуки растрогала пользователей соцсетей.

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*Фото предоставлено Ланой Ветровой

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– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.

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