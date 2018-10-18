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- 11:21 Рекорд Украины: гусю с необычным цветом глаз исполнился 31 год
Рекорд Украины: гусю с необычным цветом глаз исполнился 31 год (фото)
В Национальный реестр рекордов Украины внесен гусь-долгожитель, которому исполнилось 31 год.
— Птица дожила до столь почтенного возраста благодаря тому, что у нее голубые глаза: по этой причине гусю решили сохранить жизнь, — рассказала «ФАКТАМ» руководитель проекта «Национальный реестр рекордов Украины» Лана Ветрова. — Покойная владелица гуся Гоши бабушка Анна, души не чаяла в питомце. Он отвечал ей взаимностью: ходил за хозяйкой по пятам не только по двору и огороду, но и в магазин, ждал ее возле сельской поликлиники…
Так что, на мой взгляд, это история не о рекорде, а об актуальных во все времена ценностях — добре, милосердии и любви. Бабушка хотела, чтобы Гошу за его почтенный возраст признали рекордсменом. Ее мечту осуществила родственница Лидия Тимошик из села Володькова Девица Черниговской области. Мы провели проверку и установили, что Гоша действительно самый старый гусь в Украине.
*Нынешняя владелица гуся Лидия Тимошик с Ланой Ветровой и рекордсменом
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*Фото предоставлено Ланой Ветровой
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