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Ани Лорак в новой песне рассказала, как переживает измену мужа (видео)
Популярная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, как и обещала несколько дней назад, сделала откровенное признание. Поклонники ожидали, что звезда расставит все точки и расскажет о личной жизни, отношениях с мужем Муратом и возможном разводе. Отчасти, Ани Лорак так и сделала словами новой песни «Сон». Поклонники отмечают, что композиция очень личная и драматичная, в ней отражаются перипетии личной жизни певицы.
«Я видела сон, в котором она целует тебя, но так нечестно. Я видела сон, прошу об одном, чтобы он не оказался вещим», — поет Ани Лорак. Сама певица традиционно ни слова не говорит о личном, и не комментирует ситуацию.
«Для меня эта композиция — некий эксперимент, ведь мы впервые сотрудничаем с новой командой. Я долго работала в студии, но это того стоило, чтобы сейчас вы услышали „Сон“ именно в такой подаче», — лишь сказала Ани Лорак.
Напомним, сейчас певица переживает непростые времена, кризис отношений с мужем Муратом, которого уличили в измене. В последнее время Ани Лорак перестала носить обручальное кольцо, увезла дочь Софию в Москву, где девочка пошла в первый класс.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица начала бракоразводный процесс.
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