Футбол на ТВ: где смотреть матчи 12-го тура чемпионата Украины

Спорт

После возвращения футболистов из расположения сборных своих стран (напомню, что команда Украины досрочно выиграла группу Лиги наций) отечественные клубы возобновят борьбу в национальном чемпионате.

Второй круг в премьер-лиге стартует поединком в Харькове, где «Шахтер», потерявший в 11-м туре очки в игре с «Зарей», сразится с «Десной» (в активе коллектива из Чернигова в этом сезоне уже значатся гостевые победы над «Мариуполем», «Зарей» и «Львовом»). Кстати, для голкипера горняков Андрея Пятова (на фото) эта встреча может стать юбилейной, 400-й, во вратарском свитере «Шахтера».

В Полтаве в очной дуэли сойдутся два наши полпреда в Лиге Европы — «Ворскла» и «Динамо» (полтавчане 25 октября в Азербайджане сыграют с «Карабахом», а киевляне во Франции — с «Ренном»). Отмечу, что у «бело-синих», которые в последних трех встречах в Полтаве дважды теряли очки, после травм вернулись в строй Буяльский и Русин, а вот форварду Беседину предстоит обследование в Финляндии.

В Мариуполе встретятся — шестая и пятая команды премьер-лиги — местный одноименный клуб и луганская «Заря». Отмечу, что приазовцы последний раз побеждали луганчан на своем поле еще в 2015 году.

В остальных встречах 12-го тура «Арсенал-Киев», сенсационно одолевший в дебютном матче Вячеслава Грозного на выезде «Ворсклу», отправится в гости к «Львову», «Черноморец» на поле «Олимпика» попытается прервать свою печальную серию из пяти поражений подряд, а идущая третьей «Александрия» сыграет против бывшей команды своего тренера Владимира Шарана — львовских «Карпат».

Чемпионат Украины. 12-й тур

19 октября (пятница)

«Шахтер» — «Десна» 19.00 «Футбол 1»

20 октября (суббота)

«Мариуполь» — «Заря» 14.00 «Футбол 2»

«Ворскла» — «Динамо» 17.00 «Футбол 2»

21 октября (воскресенье)

«Львов» — «Арсенал-Киев» 14.00 «Футбол 1»

«Олимпик» — «Черноморец» 17.00 «Футбол 1»

«Александрия» — «Карпаты» 19.30 «Футбол 1»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» испортило дебют тренеру «Олимпика», а «Заря» отобрала очки у «Шахтера».

Фото ФК «Шахтер»



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