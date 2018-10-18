20 октября в Киеве перекроют улицу Рейтарскую

Клуб потребителей

В субботу, 20 октября, в центре Киева, на улице Рейтарской с 12:00 до 22:00 будет проходить уличный фестиваль «РАЙОН #1 Block Party». Праздничное мероприятие, кото организует общественная организация «Золотые ворота». В связи с этим с 6:00 до полуночи движение всех видов транспорта на участке от улицы Золотоворотской до Стрелецкой будет перекрыто.

Как сообщили в горгосадминистрации украинской столицы, в субботу монтаж конструкций и необходимого для фестиваля оборудования начнется с 9:00, а закончить демонтаж должны в 23:00.

Block Party — формат однодневного уличного фестиваля, для проведения которого перекрывают один квартал. Это мероприятие пользуется популярностью в Берлине и Барселоне.

Впервые такая акция состоялась на улице Рейтарской 21 июля. А на 20 октября запланированы распродажи, футкорты, мастер-классы, музыкальные выступления и другие развлечения для киевлян и гостей столицы. В прошлый раз часть собранных во время фестиваля средств пошла на благоустройство улицы.

Напомним, что в Киеве продолжают ремонтировать проезжую часть дорог, в связи с чем частично ограничивается движение коммунального транспорта:

до 28 октября на Северном мосту через Днепр — в первой полосе по направлению к Троещине, на улице Туполева — на участке между улицами Стеценко и Турчина (Блюхера).

А проспект Правды из-за капитального ремонта перекрыт до 26 октября (от улицы Газопроводной до Маршала Гречко). Во время работ движение организовано по улице Стеценко, через Интернациональную площадь, до улицы Маршала Гречко.

Тем временем в «Киевпасстрансе» предупредили, что в связи с ремонтом путей на улице Миропольской в ночь на 18 и 19 октября (с полуночи до 4:40) закрывается движение трамвая № 33К. Последние отправления транспорта от улицы Усенко в направлении улицы Сабурова в 23:39, а с улицы Сабурова — в 00:16.

В ночь на 18, 19 октября (с:00.30 до 05.30) закрывается и маршрут трамваев №№ 8, 29 из-за ремонта колеи на улице Привокзальной. Последнее отправление:

№ 8 от станции метро «Лесная» в 22:59, 23:15; от станции метро «Позняки» — в 23:52, 00:08;

№ 29 от станции метро «Лесная» — в 22:50, 23:10, от станции метро «Бориспольская» — в 23:40, 00:00.

В ночь на 18 октября в связи с ремонтом троллейбусной линии на Соломенской площади троллейбус № 92Н изменит маршрут. С 01:00 до 05:00 движение организовано от проспекта Свободы до ж/д вокзала «Южный».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter