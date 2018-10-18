Украина

Мэр Киева Виталий Кличко во время открытия заседания Киевского городского совета поручил проверить работу систем видеонаблюдения во всех столичных школах, детских садах и других учебных заведениях.

«Вы знаете о трагедии, которая произошла в Керчи. 20 человек, большинство из которых подростки, погибли, много раненых, — сказал Кличко. — Я общался с руководителем киевской полиции по поводу упреждающих мер. Также я поручил городским службам проверить все системы видеонаблюдения, в первую очередь — во всех учебных заведениях столицы».

Мэр напомнил, что в Киеве все детские сады и школы оборудованы системами видеонаблюдения, данные которых передаются в городской дата-центр. Этой информацией пользуются и правоохранительные органы.

«Я дал поручение проверить, как работает система видеонаблюдения, где у нас есть слабые места, что надо доработать. Мы должны принять все возможные меры, чтобы таких трагедий, как в Керчи, не произошло у нас», — отметил Виталий Кличко.

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