- 15:46 Госдума официально объявила Украину террористическим государством
- 15:46 В Киеве больше не будет улицы Маршала Жукова
- 15:43 Частный самолет, личный повар и комната для медитации: что Стинг вписал в райдер перед концертом в Киеве
- 15:24 Рада проголосовала за бюджет Украины на 2019 год: ключевые цифры
- 15:15 После взрыва в Керчи в ФСБ заявили, что хотят полностью контролировать интернет
- 15:09 Не буду голосовать за госбюджет, пока не учтены потребности наших защитников на востоке, — Третьяков
- 15:05 Украинская певица презентовала альбом в прыжке с парашютом
- 15:01 На окраине Киева произошел взрыв: первые детали и видео с места ЧП
- 14:45 Во Вселенском патриархате рассказали об ответственности РПЦ за церковный раскол
- 14:41 Кличко: "Мы должны проверить систему видеонаблюдения, чтобы предотвратить трагедии, подобные керченской"
Кличко: "Мы должны проверить систему видеонаблюдения, чтобы предотвратить трагедии, подобные керченской"
Мэр Киева Виталий Кличко во время открытия заседания Киевского городского совета поручил проверить работу систем видеонаблюдения во всех столичных школах, детских садах и других учебных заведениях.
«Вы знаете о трагедии, которая произошла в Керчи. 20 человек, большинство из которых подростки, погибли, много раненых, — сказал Кличко. — Я общался с руководителем киевской полиции по поводу упреждающих мер. Также я поручил городским службам проверить все системы видеонаблюдения, в первую очередь — во всех учебных заведениях столицы».
Мэр напомнил, что в Киеве все детские сады и школы оборудованы системами видеонаблюдения, данные которых передаются в городской дата-центр. Этой информацией пользуются и правоохранительные органы.
«Я дал поручение проверить, как работает система видеонаблюдения, где у нас есть слабые места, что надо доработать. Мы должны принять все возможные меры, чтобы таких трагедий, как в Керчи, не произошло у нас», — отметил Виталий Кличко.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»