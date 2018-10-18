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Кличко: "Мы должны проверить систему видеонаблюдения, чтобы предотвратить трагедии, подобные керченской"

14:41 18 октября 2018   36
Виталий Кличко
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Мэр Киева Виталий Кличко во время открытия заседания Киевского городского совета поручил проверить работу систем видеонаблюдения во всех столичных школах, детских садах и других учебных заведениях.

«Вы знаете о трагедии, которая произошла в Керчи. 20 человек, большинство из которых подростки, погибли, много раненых, — сказал Кличко. — Я общался с руководителем киевской полиции по поводу упреждающих мер. Также я поручил городским службам проверить все системы видеонаблюдения, в первую очередь — во всех учебных заведениях столицы».

Мэр напомнил, что в Киеве все детские сады и школы оборудованы системами видеонаблюдения, данные которых передаются в городской дата-центр. Этой информацией пользуются и правоохранительные органы.

«Я дал поручение проверить, как работает система видеонаблюдения, где у нас есть слабые места, что надо доработать. Мы должны принять все возможные меры, чтобы таких трагедий, как в Керчи, не произошло у нас», — отметил Виталий Кличко.

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