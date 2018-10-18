Происшествия

На окраине Киева произошел взрыв: первые детали и видео с места ЧП

В Голосеевском районе Киева на берегу Галерной затоки прогремел мощный взрыв, в результате чего получил ранения мужчина.

Как сообщают «Вартові.Еспресо», одного человека с различными травмами увезли в больницу. Сейчас на месте работают взрывотехники, а причины инцидента устанавливаются.

По одной из версий, мужчина хотел «поглушить» рыбу, но рыбацкой принадлежности и лодки на месте событий не нашли. Телеграм-канал KyivLIVE дает такую информацию о ЧП: «На Набережно-Корчеватской прогремел взрыв. Сдетонировало самодельное устройство. Пострадавшего мужчину с криками выносят медики».

Полиция пока от комментариев отказывается. Ранее «ФАКТЫ» писали о взрыве в многоэтажном доме на Борщаговке, когда пострадала семья, проживавшая в квартире на восьмом этаже.

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