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На окраине Киева произошел взрыв: первые детали и видео с места ЧП
В Голосеевском районе Киева на берегу Галерной затоки прогремел мощный взрыв, в результате чего получил ранения мужчина.
Как сообщают «Вартові.Еспресо», одного человека с различными травмами увезли в больницу. Сейчас на месте работают взрывотехники, а причины инцидента устанавливаются.
По одной из версий, мужчина хотел «поглушить» рыбу, но рыбацкой принадлежности и лодки на месте событий не нашли.
Телеграм-канал KyivLIVE дает такую информацию о ЧП: «На Набережно-Корчеватской прогремел взрыв. Сдетонировало самодельное устройство. Пострадавшего мужчину с криками выносят медики».
Полиция пока от комментариев отказывается.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!