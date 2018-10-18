Украинская певица презентовала альбом в прыжке с парашютом (видео)

Шоу-бизнес

Молодая украинская певица KiRA MAZUR выбрала необычный способ, чтобы привлечь внимание к своему дебютному альбому «Мой FOLK». Она презентовала его в прыжке с парашютом, установив национальный рекорд. Кира стала «Первой певицей, исполнившей песню во время прыжка с парашютом».

По словам певицы, такой необычный способ презентации альбома является своеобразным вызовов посмотреть страху в глаза, бороться с комплексами и освобождаться от них. Над дебютным альбомом Кира работала два года. В него вошли 10 авторских песен. На прыжок с парашютом ее вдохновил трек «Ты ушел».

Стоит отметить, что ранее в Книгу рекордов Украины в разных категориях вошли Ирина Билык, группа «Океан Эльзы» и АНТИТЕЛА, Виктор Павлик. Теперь к звездному составу рекордсменов присоединилась и Кира.

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