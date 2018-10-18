Украина

Не буду голосовать за госбюджет, пока не учтены потребности наших защитников на востоке, — Третьяков

Председатель парламентского Комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков заявил, что не находит для себя аргументов голосовать за госбюджет (18 октября парламент принял за основу госбюджет-2019), в котором не учтены потребности людей, защищающих сегодня страну на востоке. Об этом он заявил 18 октября на брифинге в Верховной Раде.

«Вместе с членами комитета призываем премьер-министра Владимира Гройсмана исправить ситуацию, которая сложилась с финансированием бюджетной программы, предусматривающей покупку квартир участникам АТО из числа внутренне перемещенных лиц. Эти люди оставили свои жилища на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, выбрали Украину и воевали за нее. К сожалению, в бюджете этого года заложено лишь 5% от потребности на жилье для них. Убежден, что страна обязана показывать пример и защищать таких людей. Кабмин должен отреагировать на эту проблему», — отметил он.

Третьяков напомнил, что соответствующая бюджетная программа была создана усилиями комитета, который он возглавляет, в прошлом бюджетном году. Согласно действующему законодательству, на начало 2018 года такие люди не могли быть поставлены на квартирный учет, поскольку имеют жилье на оккупированной территории. Поэтому профильный комитет предложил предусмотреть соответствующую бюджетную программу в законе о Государственном бюджете Украины на 2018 год и рекомендовал Кабмину внести изменения в Правила учета граждан, чтобы внутренне перемещенные лица, которые принимали участие в АТО и признаны участниками боевых действий, получили право становиться на квартирный учет для улучшения жилищных условий. Соответствующие изменения были внесены.

«Я надеюсь, что премьер-министр Владимир Гройсман исправит эту ситуацию в бюджете и эти деньги будут выделены в полном объеме», — отметил Третьяков.

Фото Facebook Александра Третьякова

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