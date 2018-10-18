Россия официально объявила Украину террористическим государством

Мир

Госдума РФ проголосовала заявление «Об обострении ситуации на Украине», в котором курс властей нашей страны на получение Томоса назван «намерением разрушить подлинную Православную Церковь». Также, по мнению российских парламентариев, наша страна стала плацдармом борьбы с Россией и ее народом «на всех возможных фронтах и направлениях». Текст документа размещен на сайте Думы.

Кроме стремления к независимости Церкви, в Москве обвиняют Украину в проведении 14 октября в Киеве Марша националистов, «саботаже Минских соглашений», «сосредоточении войск, обстрелах и убийствах в Донбассе», и наконец — попытках «полностью запретить использование» русского языка.

«Украина превратилась в террористическое государство, и правители сегодняшней Украины запятнаны кровью Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса», — констатируют депутаты российского парламента, «предупреждая» Киев, что «попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе» получит «адекватный» ответ.

Вспомнили парламентарии государства агрессора и об ответственности руководства современной Украины за «курс на разрыв российско-украинских отношений».

«Еще не поздно остановиться», — говорится в заявлении.

Напомним, после решения Украины о возбуждении уголовного производства в отношении лидера фракции Либерально-демократической партии России в Госдуме Владимира Жириновского тот предсказал Москве печальную участь после получения Украиной Томоса.

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