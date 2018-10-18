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Мифы об американских приборах измерения скорости TruCAM: что нужно знать (фото)
С 16 октября, как и было обещано полицией, патрульные начали наказывать водителей за превышение скорости, зафиксированное американским прибором TruCAM. Только за первый день работы правоохранителями был составлен 231 протокол за превышение скорости. И это несмотря на то, что пока таких приборов у патрульных всего 25 и расположены они в основном на трассах международного значения (из них два TruCAM работают на столичных проспектах Победы и Бажана).
Многие участники дорожного движения с пониманием отнеслись к появлению приборов по контролю за скоростью на украинских дорогах. Ведь они хоть немного остудят пыл лихачей. А это поможет уменьшить количество жутких ДТП, таких как, в частности, произошло у столичного ТЦ Sky Mall 13 октября.
«Я только за появление полиции с такими приборами, способными приструнить наших „шумахеров“. Уже достало, когда урод сзади тебе моргает фарами, сигналит и подталкивает в кювет из-за того, что ты ему мешаешь лететь со скоростью 150 км/ч», — написал в Facebook Борислав Богданов.
Правда, нашлись и те, кто начал кричать про «зраду» — возврат старых методов ГАИ по «доению водителей». Впрочем, большинство из них ограничились гневными постами в Facebook и занялись приобретением радар-детекторов, которые способны заблаговременно предупреждать о приборе по контролю за скоростью.
Еще одна категория водителей стала выискивать различные «погрешности» в работе TruCAM. Они не только распространяют слухи о том, что это устройства, закупленные еще для ГАИ, не прошли сертификации, но и заговорили об «эффекте косинуса»: при измерении скорости в TruCAM нужно вносить данные о кривизне дороги, расстоянии до движущегося авто и от прибора до края дороги. Мол, если эти параметры будут указаны патрульным неправильно, это отразится на показаниях радара, и не в пользу водителя.
Эти мифы на своей страничке в Facebook развеял заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий:
«Действительно, раньше для минимизации „эффекта косинуса“ во время работы с TruCAM вносились изменения в настройки прибора. Но для того, чтобы убрать возможность злоупотребления, а также автоматизировать процесс, было обновлено программное обеспечение TruCAM. Таким образом, теперь полицейский уже не имеет возможности вносить изменения в настройки. Прибор самостоятельно автоматически измеряет расстояние и вносит их».
Также Алексей Билошицкий развеял миф о том, что TruCAM не прошел сертификацию. По его словам, 29 августа 2012 года прибор получил сертификат № UA-MI/1−2903−2012, на основании которого Министерство экономического развития и торговли зарегистрировало его в Госреестре приборов измерительной техники под номером У3197−12.
«Действующим законодательством не предусмотрено повторное прохождение этой процедуры для приборов, которые уже были завезены в Украину и введены в эксплуатацию. Кроме того, все используемые устройства прошли поверку», — добавил замглавы департамента.
Ответил Билошицкий и тем, кто уверен, что патрульные с TruCAM будут прятаться по кустам, как это делали их предшественники — гаишники. По его словам, все экипажи, работающие с радарами, стоят на тех участках дорог, которые указаны на опубликованной полицией карте, возле служебных автомобилей с включенными проблесковыми маячками. Более того, на участках, где ведется контроль, установлены соответствующие знаки.
Вот только некоторые водители не понимают, зачем мерить скорость на трассах, а не в городах, где происходит гораздо больше ДТП. По словам Алексея Билошицкого, такое решение было принято в связи с тем, что серьезность последствий аварий на трассах намного выше.
В то же время он забыл упомянуть маленький, но важный нюанс, касающийся TruCAM: их температурный диапазон работы колеблется от 10 градусов мороза до 60 тепла. Таким образом, использовать устройство зимой нельзя, поскольку оно будет неправильно давать показания скорости. К тому же прибор имеет погрешность плюс-минус 2 километра, что также должно учитываться при составлении админпротокола о нарушении. Будет ли это соблюдаться, покажет время. Лучший же способ избежать встречи с TruCAM — не превышать установленный скоростной режим на 20 км/ч, за что предусмотрены штрафные санкции.
Напомним, что, кроме американского прибора TruCAM, на украинские дороги может вернуться и его русский коллега «Визир», который ранее использовали сотрудники ГАИ. Ведь он, в отличие от TruCAM, способен измерять скорость не только в стационарном положении, но и в режиме «патрулирования».
Фото Департамента патрульной полиции Украины
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